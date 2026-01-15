Según la Inteligencia Artificial, esta es la canción del verano

La canción del verano ya tiene nombre, según el relevamiento realizado por la Inteligencia Artificial. Hay otros temas que también tienen muchas reproducciones.

El verano no solo trae altas temperaturas sino que también con él llegan los hit que se vuelven furor. La banda sonora del verano al parecer ya tiene nombre, según la Inteligencia Artificial. Hay una lista de temas que son furor.

La canción del verano para la Inteligencia Artificial En otros años una sola canción lograba el consenso absoluto para ser la mejor del verano y había una reñida batalla entre la cumbia nacional, el reggaetón internacional y las sesiones de productores estrella.

Los reportes de Spotify Argentina muestran que el grupo La T y la M junto con la colaboración con Madro están haciendo furor con la canción titulada “Amor de vago”, que está siendo la más escuchada en los balnearios de Mar del Plata y en las sierras de Córdoba.

La canción del verano tiene un ritmo pegadizo que rescata la esencia de la cumbia de barrio, el tema lidera los rankings de reproducciones diarias.

Por otra parte, otra de las grandes sorpresas de la temporada es "Tu jardín con enanitos", la versión de Roze Oficial junto a Max Carra y Valen. Este hit ha logrado una viralización masiva en TikTok, convirtiéndose en el "himno" de los paradores juveniles.