Alerta en Brasil: aumentan los casos de gastroenteritis y los turistas corren riesgo en estas playas

Las autoridades del estado brasileño de Santa Catarina informaron un aumento en los casos de gastroenteritis vinculados al consumo de agua no potable y al contacto con playas contaminadas. Esta situación se repite cada año durante la temporada de verano, coincidiendo con la llegada masiva de turistas, entre ellos miles de argentinos.

Según el informe más reciente del Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) , de los 260 puntos de monitoreo analizados en el litoral estatal, solo 169 fueron considerados aptos para el baño. El resto presenta niveles de contaminación que implican riesgos para la salud de los bañistas.

En Florianópolis, una de las principales ciudades turísticas del estado, se relevaron 88 sectores y solo 58 fueron clasificados como seguros. El resto de las playas presenta indicadores por encima de los niveles recomendados para la presencia de bacterias como Escherichia coli, según los parámetros establecidos por las autoridades ambientales.

El IMA publica un mapa interactivo que se actualiza diariamente con los resultados del monitoreo a través de este enlace . En la herramienta, se puede ver que las zonas más afectadas son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. En estos puntos, las concentraciones de Escherichia coli han superado los límites considerados aceptables, por lo que se recomienda evitar el ingreso al mar.

Las autoridades locales recordaron que, tras lluvias intensas, se produce un arrastre de residuos, sedimentos y otros contaminantes desde las zonas urbanas hacia la costa. Este fenómeno empeora la calidad del agua en áreas cercanas a desagües pluviales, canales o desembocaduras. Por ese motivo, se aconseja no bañarse en el mar durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a las precipitaciones.

El informe del IMA también advierte que las condiciones actuales pueden favorecer la proliferación de bacterias y microorganismos que representan riesgos para la salud humana. Entre las afecciones más comunes asociadas al contacto con agua contaminada, se incluyen infecciones gastrointestinales, irritaciones en la piel y los ojos, y conjuntivitis.

Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis

Según especialistas, los síntomas de la gastroenteritis son la diarrea, náuseas, vómitos, dolores o calambres abdominales y, en algunos casos, fiebre baja o escalofríos.

Cómo evitar el contagio de gastroenteritis

En ese contexto, desde el Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina recomendó a residentes y turistas seguir las actualizaciones del mapa de balneabilidad, disponible en su sitio web oficial, y respetar las señales y advertencias en las playas. También se sugiere evitar consumir agua de fuentes no seguras y extremar las medidas de higiene personal.