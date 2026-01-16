Reforma laboral: el punto bajo análisis en la negociación entre la Nación y los gobernadores

La aprobación de la reforma laboral es uno de los objetivos centrales en el comienzo del año para el Gobierno nacional y, este jueves, el ministro del Interior Diego Santilli se refirió a las negociaciones que mantiene la Nación con los gobernadores.

El funcionario del gabinete de Javier Milei visitó Mendoza, recorrió las obras que conectarán el Metrotranvía con el Aeropuerto y estuvo presente en el traspaso del edificio del Hospital de Luján de Cuyo a Hogar Salud (Grupo Olmos). En ese contexto, habló acerca de la preocupación de los jefes de Estado provinciales con respecto a uno de los aspectos de la ley que se debatirá en febrero en el Senado: la baja del Impuesto a las Ganancias.

La disminución que se prevé del pago de ese gravamen afectaría directamente a las cuentas de las 24 jurisdicciones. Así, se espera que Mendoza pierda unos $45.300 millones durante 2027.

De esta manera, una de las solicitudes de los gobernadores es aplazar ese ajuste para el próximo año. La propuesta original plantea que la alícuota que pagan las empresas pase del 35% al 31,5% o del 30% al 27%, según el caso.

El ministro del Interior aseguró que se mantienen conversaciones acerca de la baja de Ganancias. “Es verdad que hay un 0,15% que perderían las provincias e impactaría en 2027 respecto de la modernización laboral. No deja de ser cierto que cada 400 mil trabajadores formalizados, se recuperaría ese 0,15%”, expresó.

Diego Santilli fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo y autoridades provinciales tras su arribo a Mendoza. La reforma laboral, en debate.

“Algunos gobernadores, que tal vez no tienen la espalda de Mendoza por su administración y su gestión, piensan en qué pasaría si en el 2027 no sucede esa formalización o el crecimiento proyectado del 3,4%. Ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores”, agregó Santilli.

Asimismo, aseguró que “la posición central mayoritaria de los goberandores” y del Gobierno es que “más del 50% de los que están en la informalidad pasen a la formalidad”.

“Queremos seguir bajando impuestos como lo está mostrando el gobernador (Alfredo Cornejo), con la baja de Ingresos Brutos. Vamos a conversar sobre Ganancias, pero hay una visión del Presidente que nosotros seguimos sosteniendo: equilibrio fiscal, generación de trabajo formal y crecimiento para los argentinos”, destacó.

La postura de Alfredo Cornejo

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo defendió la propuesta en general y, en particular, la disminución de Ganancias. “Todo impuesto que elimines es baja de recaudación. Todas las provincias van a perder, pero hay otra forma de verlo: hay empresas mendocinas que van a dejar de pagar ese impuesto. No solo empresas, sino trabajadores”, sentenció.

El mandatario sostuvo que se debe “encontrar ese equilibrio”. “No quiero que caiga la recaudación, pero tampoco quiero que las empresas y los trabajadores paguen más impuestos. Si crece la economía, vamos a recaudar más. Lo que se está conversando es la secuencia de eso, la manera de encontrar equilibrio”, mencionó.

“Lo estamos conversando los gobernadores que queremos colaborar. Con los que directamente no quieren tocar el status quo no hay mucho para conversar porque no lo quieren”, aclaró Cornejo.