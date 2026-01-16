Debuta la mesa política libertaria: reforma laboral, glaciares y la embestida opositora en el Congreso

El Gobierno rearma su mesa política de cara a 2026 para definir sus objetivos dentro del Congreso . A partir de las 10 están convocados en la Casa Rosada los principales referentes libertarios para definir prioridades y analizar la situación. Según anticiparon a MDZ distintas fuentes oficiales, la prioridad estará puesta en la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares .

Así, se espera que la semana que viene el presidente Javier Milei haga oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias con un temario acotado a estos dos temas. Quedarían por fuera la reforma del Código Penal y la tributaria.

Ese acuerdo se terminará de cerrar en la reunión de hoy. Se espera la presencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El anfitrión del encuentro será el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni .

El oficialismo quiere repetir el método que le resultó efectivo para sancionar la ley de Presupuesto 2026, en diciembre de 2025: no obstaculizar debates. Para la Casa Rosada, lo más urgente es la reforma laboral. Sin embargo, los gobernadores aliados al oficialismo, que aportarían los votos de sus diputados y senadores para la aprobación de este proyecto que flexibiliza la reglamentación para contratar y despedir, insisten con la nueva Ley de Glaciares.

Principalmente, las provincias mineras como Mendoza, Catamarca, Salta y San Juan. Según dejaron trascender a través de sus voceros, esperan que el Congreso modifique la ley actual para que la protección de glaciares y del ambiente periglacial deje de ser automática y pase a depender de evaluaciones discrecionales de cada provincia, con el objetivo de recibir inversiones extranjeras en proyectos extractivistas. El oficialismo se comprometió con los distintos sectores a impulsar esta reforma, que ya tiene despacho en el Senado, como un gesto de buena voluntad.

“La Ley de Glaciares no se opone al desarrollo: garantiza las condiciones básicas para que cualquier actividad productiva pueda sostenerse en el tiempo. Sin agua, no hay minería, no hay agricultura, no hay industria ni futuro posible”, señaló el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Santilli comenzó su gira por las provincias argentinas para asegurarse la mayor cantidad de votos. Estas dos iniciativas ya tienen despacho de comisión, es decir, están en condiciones de ser tratadas en el recinto y ser aprobadas con mayoría simple. La intención del ministro del Interior es reabrir el debate en el Senado en febrero, ya con las voluntades aseguradas para la media sanción.

Todavía tiene pendiente reunirse con el peronista Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, y con el senador Gerardo Zamora, jefe político del actual mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez. En el encuentro de este viernes se espera que Santilli haga una actualización sobre cómo avanzan esas negociaciones. A su vez, Bullrich y Menem darán un pantallazo general de la situación en el Congreso. Además, tiene previsto un encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien, a pesar de sus constantes malestares con la gestión libertaria, sabe que su electorado apoya a Javier Milei y que deberá acompañar en lo que haga falta.

Otro de los temas que estará presente en el encuentro tiene que ver con el DNU que reforma la SIDE. El texto ingresó este jueves al Congreso de la Nación. Si en diez días no tiene despacho de la comisión bicameral de Trámite Legislativo —algo que se descuenta que ocurrirá, ya que LLA no da señales de querer avanzar con el tema—, ambas cámaras quedarán en condiciones de tratarlo en el recinto.

Mientras pasan los días, la oposición prepara sus cañones para arrebatarle ese DNU al Gobierno. Distintas fuentes parlamentarias aseguran que ya cuentan con 121 votos en Diputados para rechazar el decreto. El oficialismo, en este caso, corre con ventaja: la ley actual de DNU le da fuerza de ley a estos decretos salvo que sean rechazados por mayoría simple en ambas cámaras, y se garantiza su validez en caso de que una de ellas lo apruebe, con la misma exigencia numérica.

Así las cosas, el Gobierno define su estrategia política de cara a los desafíos que tiene por delante en el Congreso. Mientras tanto, la oposición también piensa sus movimientos para evitar que la agenda quede monopolizada por el oficialismo.