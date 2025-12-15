Motosierra en el gasto público: ¿qué pasó en las universidades nacionales?

Los últimos datos fiscales de noviembre pasado mostraron una caída del gasto primario devengado de un 11,8% respecto al mismo mes del año pasado, luego de ajustar por inflación , de modo que, en el acumulado en los primeros once meses, la caída fue del 0,3% comparado con igual período del año pasado.

En la mayoría de las partidas se registraron caídas durante noviembre: las mayores reducciones, descontada la inflación, se dieron en los programas sociales (-48,8% interanual) y obra pública (-55,7% interanual). Por otro lado, los únicos incrementos estuvieron en asignaciones familiares y por hijo (+0,3% interanual) y jubilaciones y pensiones (+4,3% interanual).

En términos constantes, es decir, descontada la inflación , los mayores aumentos en pesos respecto al acumulado enero-noviembre 2024 fueron en las transferencias corrientes a provincias (+21,9%), los bienes y servicios (+20,7%) y las asignaciones familiares y por hijo (+12,9%), particularmente la AUH (+20,2%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes en el acumulado de los primeros once meses fueron los programas sociales (-22,7%), el gasto en subsidios económicos (-39,4%), particularmente los asociados a la energía (-44,7%), y la obra pública (-46,0%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-60,4%) mientras que las construcciones continúan mejorando (+9,2%).

Según el análisis de Analytica, las transferencias devengadas a las universidades nacionales se mantienen en mínimos históricos dado que, en el acumulado entre enero y noviembre, se redujeron un 1,5% en términos reales. Claro que esta caída se da sobre otra de -26,9% en 2024. En cuanto a la composición del gasto, el 99,7% de las transferencias realizadas en 2025 correspondieron a gastos corrientes, mientras que el 0,3% restante a gasto de capital. Las transferencias corrientes acumuladas en los primeros once meses disminuyeron un 1,7% mientras que las de capital aumentaron un 1.982,6% explicado por la baja base de comparación.

Al analizar el gasto por programa, señala la consultora, se observa que en 2025 casi la totalidad de las transferencias corrientes se concentraron en “Desarrollo de la Educación Superior”, que absorbió el 99,9% del total. “Aunque este programa contempla erogaciones más amplias, como gastos de conducción y operativos, el 98,9% de los recursos se destinaron directamente a las universidades”.

Entre enero y noviembre, el gasto del programa registró una caída real interanual del 1,7%, y dentro de su estructura, la actividad principal es “Asistencia para el Pago de Salario Docente y Autoridades Superiores”, que representa el 55,4% de la partida y que, en los primeros once meses, se redujo un 3% en términos reales, explicando la mayor parte de la contracción del programa. Cabe destacar que esta disminución se da luego de que en 2024 se redujera un 26,8% interanual real.

Vale señalar que en 2025 se registraron 61 universidades nacionales, de las cuales 10 concentraron el 59,5% de las transferencias, destacándose que varias de ellas, además de reunir la mayor cantidad de estudiantes, también cumplen funciones adicionales como la gestión de colegios preuniversitarios, hospitales e institutos de investigación. Durante los primeros once meses del año, la mayoría de estas instituciones experimentaron reducciones en sus transferencias, con excepción de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (+6% interanual), la Universidad de la Defensa (+19% interanual), Guillermo Brown (+5%), Villa Mercedes (+3,9%), Villa María (+1%), José C. Paz (+0,5%), Hurlingham (+18,3%), Formosa (+0,4%) y La Matanza (+0,5%).

“En algunos casos, estas variaciones positivas pueden explicarse por la fuerte contracción del gasto registrada en 2024, que generó una baja base de comparación”, aclara la consultora.

Por ende, cabe comparar los datos con lo que se proyecta para el año que viene. Al considerar el proyecto de Presupuesto 2026, el monto destinado a “Desarrollo de la Educación Superior” asciende a $4,9 billones, lo que representa un incremento nominal del 9,9% respecto al presupuesto vigente al 7 de diciembre. “Sin embargo, al ajustar por la inflación promedio proyectada del 26% para 2026, esta partida reflejaría una reducción real del 12,8%. Por su parte, la actividad con mayor asignación de recursos es “Asistencia Financiera para el Pago de Salario Docente y Autoridades Superiores”, que contará con $2,7 billones, mostrando una suba nominal del 7,4%, aunque en términos reales implicaría un ajuste del 14,8% frente al impacto de la inflación estimada”, destaca Analytica.