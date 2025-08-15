Crimen en Villa Luzuriaga: una mujer fue asesinada frente a su hijo por un intento de robo
Rita Suárez, de 47 años, fue baleada en el hombro por delincuentes que intentaron robarle el auto mientras esperaba a su otra hija en Villa Luzuriaga.
Una mujer de 47 años fue asesinada durante un intento de robo en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza. La víctima, identificada como Rita Suárez, se encontraba dentro de su vehículo acompañada por su hijo de 15 años cuando fue interceptada por tres delincuentes armados.
El hecho ocurrió minutos después de las 18 de la tarde del jueves, cuando Suárez esperaba a su hija frente a un domicilio donde la menor tomaba clases particulares. Estaba estacionada en su Renault Sandero Stepway cuando tres jóvenes que circulaban a pie se aproximaron con intenciones de robo. Según el testimonio del hijo de la víctima, los agresores no emitieron palabra antes de intentar abrir las puertas del auto.
Te Podría Interesar
Mirá el video del asesinato en Villa Luzuriaga
En medio del asalto, Suárez no logró bajar del vehículo de inmediato y uno de los atacantes extrajo un arma de fuego, disparando a través del vidrio de la ventanilla. El proyectil impactó en el hombro de la mujer, que fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció a causa de las lesiones.
El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, que captó el momento en el que los delincuentes se dieron a la fuga. A partir de las imágenes y otros elementos recabados en la investigación, la Policía logró identificar a los tres sospechosos, entre los cuales se encuentran dos menores de edad y un adulto.
Mirá el video de la víctima
Dos de los implicados fueron detenidos en las horas posteriores al hecho, mientras que un tercer sospechoso, un menor de 17 años identificado como Máximo Leguizamón, permanece prófugo. Las autoridades lo vincularon al caso luego de que realizara una compra en un supermercado chino ubicado a pocas cuadras de la escena del crimen, utilizando una cuenta de billetera virtual a su nombre.
A través de los datos registrados en la aplicación, los investigadores accedieron a su identidad y dirección. Esa misma noche, personal policial realizó un allanamiento en su vivienda en la localidad de Rafael Castillo. Aunque el menor no se encontraba en el lugar, se incautó ropa con manchas de sangre que será peritada.