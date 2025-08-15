La condenaron por la trágica muerte de una niña: no podrá manejar por 10 años y hará trabajo comunitario

Después de un juicio que se extendió por más de tres meses , Cecilia Vanina Vita Páez fue condenada por el trágico accidente que causó la muerte de Yoselín Sherlyn Kiara Guzmán , ocurrido en noviembre de 2021 en Guaymallén . La mujer, de 48 años, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso , por lo que no quedó presa.

El fallo fue ventilado días atrás en el Polo Judicial Penal por el juez Diego Lusverti , quien determinó que la mujer fue responsable del siniestro que acabó con la vida de la niña de 3 años. Por eso, la sentenció por el delito de homicidio culposo agravado por imprudencia o negligencia .

Más allá de que se trató de una condena condicional y la conductora llegó libre al debate oral y público (nunca pasó a la cárcel), el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°1 le impuso a Vita Páez diez años de inhabilitación para conducir y un año y medio de trabajo comunitario , señalaron fuentes judiciales consultadas.

El trágico siniestro tuvo lugar alrededor de las 13 del viernes 8 de noviembre de 2021 cuando Vita Páez iba al mando de una Renault Duster por calle Tabanera , en sentido sur, y al llegar al cruce con calle Ferrari colisionó contra una Ford F-100 conducida por un hombre, de 45 años, quien circulaba hacia el oeste.

Producto del fuerte impacto, la segunda camioneta salió despedida hacia el margen norte de calle Ferrari. Justo por ese lugar, caminaban la pequeña Yoselín Guzmán y una tía suya, de 17 años, quienes recién se bajaban de un colectivo en la parada ubicada cerca de esa intersección.

La adolescente y la niña, al igual que la Ford F-100, terminaron dentro del canal de riego situado al costado del camino. La dramática situación llevó a que se vivieran momentos de tensión mientras vecinos y otros automovilistas que frenaron a dar ayuda, intentaban rescatar a las dos menores del interior del zanjón.

f768x518-1740505_1797355_5050-1 La Renault Duster que conducía Vita Páez. Gentileza elnueve.com

Una vez que lograron extraerlas del cauce, ambas fueron trasladadas al Microhospital Puente de Hierro en un vehículo particular. Sin embargo, pese a los esfuerzos en conjunto, la niña llegó sin vida al nosocomio y nada pudieron hacer los médicos de la guardia que constataron su deceso.

En principio, los dos conductores fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. No obstante, los peritajes en la escena y las testimoniales complicaron desde el inicio a la mujer, explicaron fuentes allegadas a la investigación.

f768x501-1740504_1795488_5050 La camioneta bajo la que quedaron las dos víctimas. Gentileza elnueve.com

Si bien fue la camioneta que manejaba el hombre la que impactó a la criatura y a su tía, se pudo establecer que Vita Páez ignoró un disco pare. Asimismo, los testigos coincidieron en que la Ford F-100 circulaba a baja velocidad al momento del siniestro y eso reforzó la hipótesis de que fue la mujer quien provocó el choque fatal. Con esas y otras pruebas, que fueron presentadas durante el debate, la conductora terminó condenada por la muerte de Yoselín Guzmán.