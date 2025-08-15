"Era como una película de guerra": el aterrador relato de una vecina de la mujer que fue asesinada en Villa Luzuriaga

La mujer que fue asesinada en Villa Luzuriaga fue identificada como Rita Mabel Suárez. Por el momento, hay un detenido.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Miro y Florio de la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza.

Un trágico y violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, donde una mujer de 47 años, identificada como Rita Mabel Suárez, fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante un intento de robo.

Video: mirá el video del asesinato en Villa Luzuriaga Mataron a una mujer frente a su hijo en Villa Luzuriaga En las últimas horas, una vecina de la víctima habló con los medios y relató cómo fue el terrible hecho. “Salí de mi casa, hice 20 metros y vi a los vecinos que trataban de ayudar”, señaló Silvia en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

Cuando salió a la calle se encontró con una mujer que estaba herida. “Vivimos una catarata de emociones, yo llevé una manta para cubrir a mi mamá, otro hombre vino con su camioneta para trasladar a Rita a la clínica y otra chica hizo trató de contener al chico que quedó huérfano”, continuó.

“Todo parecía una película de guerra”, sentenció Silvia, e indicó: “No pude dormir en toda la noche, no me puedo sacar la imagen de la cabeza”. En cuanto al barrio, sostuvo que los vecinos se cuidan los unos a los otros. “los vecinos están pendientes y no me iré nunca de acá por ellos”, manifestó.