Una pareja de motociclistas quedó grave al caer por un barranco en el Corredor del Oeste

Los motociclistas sufrieron el accidente en solitario en Godoy Cruz. Las víctimas, de 24 y 26 años, tuvieron que ser hospitalizados con severas lesiones.

La zona del Corredor del Oeste donde cayeron los motociclistas. 

Una pareja de motociclistas sufrió graves lesiones al caer a un barranco la tarde de este viernes en el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. Los jóvenes, un varón y una chica, de 26 y 24 años, respectivamente, fueron internados en diferentes nosocomios.

El accidente se produjo alrededor de las 14.20 cuando las víctimas iban a bordo de una Honda GLH 150cc por la mencionada autovía del Gran Mendoza, en dirección al sur.

Fuentes policiales señalaron que, a la altura de calle Pachamama, el conductor perdió el control del vehículo, por motivos que se tratan establecer, y la moto terminó cayendo por el barranco del costado oeste, junto con los dos ocupantes.

El estado de salud de los motociclistas

Tras el siniestro, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó hasta la escena y los profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismos por accidente al joven que iba al mando del rodado, quien permanecía inconsciente y fue intubado luego de ingresar al Hospital Central. Allí, iba a ser intervenido en el Quirófano.

En tanto, su compañera fue trasladada hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde la asistieron por politraumatismos varios y una fractura en una muñeca, por lo que también quedó internada.

