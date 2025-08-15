Alerta por fuga de presos peligrosos en Chile: advierten que podrían tratar de cruzar a Mendoza

Tres presos de alta peligrosidad escaparon de la penitenciaría de Valparaíso y las autoridades chilenas alertaron que podrían intentar cruzar a la Argentina.

Las autoridades chilenas advirtieron que, por la peligrosidad de los internos y la cercanía geográfica, no se descarta que intenten ingresar a la Argentina.

Las autoridades a cargo de Seguridad de la provincia de Mendoza fueron notificadas este viernes sobre la fuga de tres presos de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile. El hecho ocurrió durante la madrugada y, según la información oficial, los evadidos podrían intentar cruzar la frontera hacia territorio argentino para evitar ser recapturados.

Quiénes son los fugados Entre los prófugos se encuentra Juan Israel González Quezada, de 27 años, condenado a perpetua calificada por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido en 2022. Conocido como “Enemigo Público” o “Israel”, el recluso disparó contra el policía, provocándole un traumatismo cráneo encefálico que le causó la muerte.

El segundo evadido es Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, condenado a perpetua calificada por robo con homicidio. Fue hallado culpable de asesinar a una mujer a golpes y estrangulándola con un cable, para luego robarle pertenencias y huir en motocicleta.

El tercer fugitivo es Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años, alias “Conejo”, condenado por robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas. Cumplía condena hasta agosto de 2026.