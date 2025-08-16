Flores: un taxi cruzó con la barrera baja y lo embistió el Tren Sarmiento

El taxi fue embestido al intentar pasar con las barreras bajas. Sus ocupantes huyeron y el servicio del Tren Sarmiento quedó interrumpido por horas.

Una formación del Tren Sarmiento embistió esta mañana a un taxi que intentó cruzar con las barreras bajas.

Un impactante accidente ferroviario sacudió en la madrugada de este sábado al barrio porteño de Flores. Poco antes de las 6 de la mañana, un taxi intentó atravesar el paso a nivel de Nazca y Bacacay, pese a que las barreras estaban baja, y fue violentamente impactado por una formación del Tren Sarmiento que se dirigía hacia Moreno.

La colisión destrozó la parte delantera del auto, que terminó incrustado contra la estructura de contención del cruce. Testigos relataron que, tras el choque, tanto el conductor como su pasajero decidieron escapar: el chofer se alejó a pie por las vías con la excusa de ir a buscar documentación, mientras que el acompañante se subió rápidamente a otro taxi y abandonó la escena.

Cómo fue el choque con el tren Sarmiento Según quienes presenciaron el hecho, el impacto podría haber sido aún más grave de no ser porque otro tren que circulaba en sentido contrario alcanzó a frenar instantes antes del siniestro.

El episodio obligó a interrumpir temporalmente el servicio de la línea del Tren Sarmiento. Bomberos de la Ciudad trabajaron para retirar el vehículo de las vías y permitir el paso de las formaciones, mientras peritos policiales realizaban las tareas de investigación correspondientes.