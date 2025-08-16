Una mujer fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz

El hecho se produjo este sábado. La víctima fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos.

Una mujer de 70 años sufrió politraumatismos en Godoy Cruz luego de que un colectivo la atropellara este sábado. El hecho ocurrió a las 11.34 de la mañana en la intersección de las calles Presidente Alvear y Balcarce.

Un colectivo del grupo 800 circulaba por calle Presidente Alvear en sentido este-oeste. Al llegar a la esquina con Balcarce, el chofer giró hacia el sur e impactó a la mujer. Por motivos que las autoridades investigan, la víctima se encontraba en la calle.