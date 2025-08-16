Un joven de 19 años murió tras chocar contra un árbol en Maipú

El conductor perdió el control de su vehículo en la madrugada y colisionó en la calle Don Bosco.

Un trágico accidente de tránsito en la madrugada de este sábado en Maipú cobró la vida de Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años. El joven conducía un automóvil, perdió el control y colisionó contra un árbol.

El siniestro ocurrió a las 5.06 de la mañana en la intersección de calle Don Bosco y Acceso Este, en la zona de Rodeo del Medio. Según la información policial, Palaguerra circulaba por calle Don Bosco cuando, por motivos que las autoridades investigan, perdió el dominio del vehículo.

Personal policial llegó al lugar y encontró al joven atrapado dentro del habitáculo. Inmediatamente, el personal solicitó la presencia de bomberos voluntarios y del Servicio Coordinado de Emergencias.