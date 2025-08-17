Identificaron al hombre que falleció en un siniestro vial en Maipú

Cámaras de seguridad registraron el momento en que perdió el dominio del rodado antes de colisionar.

La víctima del accidente de tránsito que ocurrió la noche del sábado en Maipú es Mario Alejandro Crespín, un hombre de 44 años. El hecho se registró a las 19.29 en la intersección de las calles Maza y Palma.

Un llamado a la línea de emergencias informó sobre el incidente. Un hombre había caído de una motocicleta y sangraba. Personal de la Comisaría 10° de Maipú llegó al lugar y encontró una moto Bajaj Rouser negra, junto a su conductor, Crespín, sin signos vitales. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el deceso.