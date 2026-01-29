Cómo sigue la busqueda de los profugos por el asesinato de Cynthia Landi en Guaymallén

La investigación por el asesinato de Cynthia Landi, ultimada a principios de 2026 en Guaymallén , sigue avanzando con el objetivo de dar con los responsables del crimen. Este martes se efectuó un allanamiento en Las Heras que podría acercar a los detectives a esclarecer los detalles de este delito y econtrar a los sospechoso, que todavía siguen prófugos.

El operativo tuvo lugar durante la mañana de este martes dentro del barrio Belgrano , en un inmueble relacionado con los sujetos que siguen siendo buscados por la Justicia. Allí, los efectivos encontraron un arma de fuego que podría ser la utilizada para acabar con la vida de Landi.

Es que, aunque en primera instancia se apuntó a tres efectivos de la policía como los posibles autores del crimen, durante la balacera no se utilizó un arma reglamentaria , sino que fueron balas de una pistola calibre 380.

La pistola hallada durante este procedimiento fue secuestrada y pasó a formar parte de las pruebas recolectadas en la investigación que hoy dirige la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien se encuentra subrogando a su par Claudia Ríos.

Por su parte, se informó que aún se siguen buscando a tres personas que podrían estar relacionadas con el asesinato. Estas circulaban en un Chevrolet corsa, según se comprobó a partir del relevamiento filmográfico. Entre los prófugos se encuentra Benjamín Alaniz, primo de uno de los detenidos que tiene la causa, y uno de los principales sospechosos.

El asesinato de Cynthia

Cynthia Romina Landi, de 39 años, fue asesinada la madrugada del domingo 4 de este mes, durante una feroz balacera en Guaymallén. Al parecer, todo ocurrió en medio de una pelea a la salida del reconocido boliche Queen Disco. La hipótesis inicial apunta a que la mujer no era el blanco de los autores de los disparos.

La información policial sostiene que faltaban algunos minutos para las 4 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un altercado entre un grupo de personas y cuidacoches sobre calle 25 de Mayo, en el distrito guaymallino de Dorrego. Personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una vecina de la zona había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Según la hipótesis, los “trapitos” serían hermanos de la mujer y, tras protagonizar la pelea (presuntamente porque no quisieron pagarles) se refugiaron en la casa de la mujer. Fue en ese instante que desde un automóvil se efectuaron cinco disparos, de acuerdo con la reconstrucción. Uno de los proyectiles le impactó a Landi mientras cerraba una persiana de su domicilio y le provocó la muerte, tal como lo constataron médicos de ese nosocomio.

image Los impactos de bala en la casa de la familia Landi Rodríguez. Maru Mena / MDZ.

La detención de los policías y el giro en la investigación

Durante las horas y días posteriores al crimen se realizaron diversos allanamientos, los cuales permitieron capturar a los tres policías. En tanto, un cuarto sospechoso Lautaro Stagnoli Arenas, terminó por entregarse por sus propios medios ante la Justicia.

Sin embargo, los efectivos se vieron beneficiados a partir del análisis de las cámaras de seguridad. Así se cambió este martes el delito del que se los acusa de homicidio agravado al de encubrimiento agravado, lo que dejó más complicado a Stagnoli Arenas, imputado como coautor del hecho.

image Lautaro Stagnoli, de 23 años, el chofer de colectivo que se entregó por el asesinato de Cynthia Landi. (Se pixela el rostro porque pasará a rueda de personas)

Ahora las autoridades trabajan en dar con el resto de los sospechosos y la recolección de pruebas para esclarecer todos los detalles sobre como fue el asesinato de la mujer en las calles de Guaymallén.