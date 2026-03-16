Quién era el profesor que fue asesinado a balazos en La Matanza

Un nuevo crimen mantiene en vilo al partido bonaerense de La Matanza , donde un profesor de 39 años fue asesinado a balazos mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. Por el crimen, fue detenido un policía , identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros.

Se trata de Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como docente en las siguientes escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

Pereyra, papá de una nena de tres años, trabajaba como chofer de aplicaciones de viajes para llegar a fin de mes. Fue en ese contexto que, el sábado por la noche, mientras circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa, fue interceptado por un grupo de delincuentes.

Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes lo abordaron con fines de robo, le sustrajeron el vehículo y le efectuaron múltiples disparos a quemarropa.

Cuando la ambulancia del servicio de emergencias arribó al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de Pereyra, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el tórax.

El giro en la investigación

La causa, que inicialmente se perfilaba como un homicidio en ocasión de robo cometido por "piratas del asfalto" o delincuentes de la zona, sumó un elemento sospechoso: en el auto viajaba como pasajero un oficial de policía.

Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicios en la Base UTOI “Puente 12”. Tras tomarle declaración testimonial, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, detectó inconsistencias y solicitó su detención inmediata, medida que fue convalidada por el juez de garantías.

El fiscal Arribas busca determinar ahora si los disparos provinieron exclusivamente de los delincuentes o si hubo una reacción por parte del oficial detenido que terminó con la vida del docente, así como las razones por las cuales el auto fue abandonado pocos metros después del ataque.