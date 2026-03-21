Detienen a un conductor ebrio en Godoy Cruz: cuánto marcó el alcoholímetro
Un hombre de 55 años fue detenido en Godoy Cruz tras ser detectado por las cámaras de seguridad manejando alcoholizado.
Un hombre de 55 años fue aprehendido esta madrugada en Godoy Cruz luego de ser detectado manejando ebrio. El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el hecho comenzó cuando los operadores del sistema advirtieron una situación irregular: una camioneta Toyota Hilux blanca circulaba con ramas atrapadas entre la puerta y el parabrisas, lo que llamó la atención de los agentes.
Alcoholizado en Godoy Cruz: cómo fue encontrado
A partir de esta situación, personal policial se desplazó y logró ubicar el vehículo en la intersección del Corredor del Oeste y calle Paraguay. Allí se procedió a la identificación del conductor y a realizar las primeras actuaciones.
Posteriormente, agentes de Tránsito del municipio le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,85 gramos de alcohol en sangre, un nivel ampliamente superior al permitido.