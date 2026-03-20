Dos robos con aprehensiones ciudadanas en la Ciudad de Mendoza: cómo cayeron los malvivientes

Dos casos de aprehensión ciudadana se registraron en las últimas horas durante sendos robos en la Ciudad de Mendoza . En ambos episodios, vecinos lograron reducir a los sospechosos de distintos hechos delictivos y los retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

El primero de los casos tuvo lugar pasadas las 22 del jueves, cuando testigos advirtieron que un sujeto sustrajo una motocicleta en inmediaciones de calle Perú al 1.400 , donde funciona el restaurante “Sol, Mar y Tierra” ,

De acuerdo con la información, el maleante se llevó el rodado a la par e intentó darle arranque. Sin embargo, al notar que era observado por transeúntes, emprendió la fuga.

Más allá de eso, fue perseguido por ciudadanos que lo alcanzaron en la estación de servicio YPF de calles Patricias Mendocinas y Necochea , donde lo redujeron. Posteriormente, personal de Preventores y policías de servicios extraodinarios lo aprehendieron y trasladaron a una dependencia policial.

El detenido, identificado como Alejandro Andrés Moreno Contreras (32) , quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital .

La motocicleta recuperada durante el procedimiento en el centro capitalino.

En tanto, empleados del local lograron resguardar el rodado robado, una Keeway 150cc, que no presentó daños, pese a haber sido manipulado.

El robo de un extintor y la rápida captura

El segundo episodio se registró minutos después de las 3 del viernes en el barrio Procrear, sobre calle Tiburcio Benegas, cuando un hombre fue sorprendido violentando un gabinete contra incendios y robando el extintor.

El relato de un testigo señaló que, tras la sustracción del matafuegos, el malviviente huyó en dirección a las vías del Metrotranvía, lo que motivó un operativo en la zona.

Finalmente, un preventor logró ubicarlo en el sector oeste, detrás del edificio del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), donde se concretó la aprehensión ciudadana.

El sospechoso fue identificado como Ezequiel Bogarin Bued (36), quien aseguró encontrarse en situación de calle y fue trasladado a una sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades intervinientes.

Durante el procedimiento, además, secuestraron el extintor sustraído, restos de la manguera y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros que llevaba consigo el presunto autor.