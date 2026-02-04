Tensión en Casa Rosada: el motivo por el que un policía se esposó en las rejas de Balcarce 50

Un cabo de la Policía Federal realizó una protesta individual frente a la Casa Rosada, uniformado y con su arma reglamentaria.

Una situación de tensión se vivió en la puerta de la Casa Rosada, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante la situación interna de la fuerza.

El hombre se apostó frente a la reja perimetral con una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona.

Quién es el policía El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista.

Dónde trabaja Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se confirmó si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación.