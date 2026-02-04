Se supo quién es el policía que se esposó en las rejas de la Casa Rosada

El efectivo de la Policía Federal Argentina reclamó por "irregularidades en la Institución". Ya fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos.

Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina.

Este miércoles por la mañana, se vivió un momento de tensión en la puerta de la Casa Rosada, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), uniformado y armado, se esposó en las rejas de Balcarce 50 en forma de protesta. Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad y el efectivo fue retirado del lugar.

Video: un policía de la PFA se esposó en las rejas de la Casa Rosada Policía encadenado en Casa Rosada X | @PeriodismoMovi3 ¿Quién es el policía que se esposó en las rejas de la Casa Rosada? Se trata de Miguel Ángel Montiel, un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El efectivo se presentó en el lugar uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista. Además, llevaba una pancarta que decía: “PFA. Corrupción. Superintendencia de Transporte”.

Qué denunció Montiel exteriorizó un reclamo por "irregularidades en la Institución". A través de la pancarta, buscó visibilizar presuntos manejos indebidos o fallas estructurales dentro de la Policía Federal, eligiendo el punto político más sensible del país para exponer el conflicto interno.