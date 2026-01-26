"No importa si es turista, extranjero o abogado": la campaña antirracismo de la Policía de Río de Janeiro tras el escándalo con la abogada argentina

La Policía de Río de Janeiro lanzó una campaña antirracismo tras el escándalo de la abogada argentina, que fue detenida por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema.

A raíz de los gestos racistas de la abogada, la Policía de Río de Janeiro lanzó una campaña antiracista.

Después de la polémica por la abogada argentina Agostina Páez, que quedó grabada realizando gestos racistas en un bar en Río de Janeiro y espera por ser juzgada, la Policía de la ciudad lanzó una campaña antirracismo en contra de este tipo de gestos, utilizando las imágenes de la joven argentina junto al mensaje: “No importa si es turista, extranjero o abogado”.

Todo esto se generó a raíz del escándalo que protagonizó la mujer en Ipanema, donde realizó gestos racistas a los trabajadores de un bar, que según ella la habían agredido a ella y a sus amigas.

“En Río de Janeiro, el racista es tratado como un criminal por la Policía Civil. Aquí, el racismo es un caso policial. No vamos a tolerarlo. O respeta al pueblo brasileño o va a prestar cuentas con la Policía”, advirtieron.

"El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma", agregaron en este mensaje, que muestra el momento de los gestos de la joven, incluso el momento en el que quedó detenida.