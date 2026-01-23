Se filtró un nuevo video de la abogada argentina detenida en Brasil que complica a los empleados del bar

El caso de la abogada e influencer argentina detenida en Brasil suma un nuevo capítulo tras la filtración de un video que muestra otra perspectiva del hecho. En las últimas horas, trascendió el registro de las cámaras de seguridad del bar, ubicado en Ipanema, donde se ve el accionar de los empleados antes de que Agostina Páez realizara el gesto racista.

Tal como se puede ver en las imágenes, que había solicitado la defensa de Paéz como parte de su estrategia judicial, los trabajadores del local aparecen riéndose, burlándose, señalando a la turista y simulando gestos considerados provocadores.

Según la acusada, los trabajadores comenzaron a hacer insinuaciones y a grabarlas con sus teléfonos celulares, además de realizar gestos obscenos. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían, nos grababan”, declaró.

La secuencia registrada coincide con el testimonio de Páez, quien sostiene que su reacción fue una respuesta directa a esa situación. “Ahí es cuando tengo esa reacción malísima”, afirmó al describir su accionar en el local.

La abogada argentina fue filmada posteriormente por los empleados realizando gestos ofensivos, simulando a un mono, mientras hacía expresiones consideradas racistas. Esas imágenes fueron difundidas por redes sociales y medios de comunicación brasileños y argentinos, generando un fuerte impacto.

El hecho tuvo lugar el miércoles 14 de enero, cuando Páez se encontraba con amigas en un bar de Ipanema. Según su relato, el conflicto comenzó al momento de pagar la cuenta. La turista, de 29 años, denunció que el personal del bar intentó cobrarles consumos no realizados. “Nos habían recargado tragos a cada una sin que los hayamos consumido o pedido. Nos empezamos a quejar, pero decidimos pagarles”, señaló en declaraciones posteriores.

Qué pena podría recibir la argentina por el gesto racista

La Justicia de Brasil calificó el episodio como injuria racial, delito que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión en ese país. El juzgado interviniente rechazó el pedido de excarcelación bajo fianza y dispuso la colocación de una tobillera electrónica a la acusada, además de la retención de su pasaporte. La ciudadana argentina debe permanecer en territorio brasileño hasta que se resuelva su situación procesal.

La defensa, a cargo del abogado Sebastián Robles, consideró que las medidas impuestas son desproporcionadas, dado que su clienta no tiene antecedentes penales y permanece a derecho. Robles también confirmó que los videos que captan los gestos de Páez fueron registrados por los propios empleados del local.