Nuevo revés para Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
La joven abogada fue imputada por injuria racial luego de que el empleado de un bar denunciara haber sido víctima de insultos y gestos discriminatorios.
En las últimas horas, se le colocó la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue demorada por la Policía Civil de Río de Janeiro, tras ser acusada de realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de Ipanema.
El video de la joven argentina
Según informó CNN Brasil, dicho procedimiento se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro, donde Páez se habría presentado voluntariamente para que le coloquen el dispositivo.
Se espera que en las próximas horas, la Justicia Brasileña determine la sanción que le corresponde a Páez.
La abogada denunció amenazas
La propia Agostina denunció que tres personas ingresaron a su departamento diciendo ser policías. Debido a esto, la abogada debió mudarse y cambiar de residencia por tiempo indeterminado.
En diálogo con el diario El Liberal, el abogado de Páez, Sebastián Robles, dio detalles sobre la confusa situación. “Eran casi las 15. Ingresaron al piso tres personas que dijeron ser policías, pero todo muy confuso”, señaló.
A su vez, el papá de Agostina manifestó: “No se sabe quiénes fueron. Policías, periodistas, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así, lo hizo y ahora alquilará otro piso”. Y agregó: “La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién”.