"Me quieren matar", la abogada argentina acusada de racismo en Brasil denunció duras amenazas
Se trata de Agostina Páez, quien fue demorada tras ser acusada de realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de Ipanema.
Una abogada argentina de 29 años fue demorada por la Policía Civil de Río de Janeiro, tras ser acusada de realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de Ipanema. Ahora, denunció amenazas y su familia indicó que la joven está “atemorizada”.
El video de la joven argentina
La propia Agostina Páez denunció que tres personas ingresaron a su departamento diciendo ser policías. Debido a esto, la abogada debió mudarse y cambiar de residencia por tiempo indeterminado.
En diálogo con el diario El Liberal, el abogado de Páez, Sebastián Robles, dio detalles sobre la confusa situación. “Eran casi las 15. Ingresaron al piso tres personas que dijeron ser policías, pero todo muy confuso”, señaló.
A su vez, el papá de Agostina manifestó: “No se sabe quiénes fueron. Policías, periodistas, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así, lo hizo y ahora alquilará otro piso”. Y agregó: “La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién”.
Cabe destacar que la abogada argentina es investigada por el delito de racismo, que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. Robles adelantó que el miércoles ingresará un recurso de hábeas corpus. “Entendemos que es un instituto que puede prosperar, ya que Agostina permanece casi detenida en circunstancias adversas y, repito, confusas”, expresó.
Quién es la argentina que fue demorada en Brasil
Agostina Páez es una abogada e influencer que cuenta con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, el cual fue desactivado, y casi 80 mil en TikTok.
Según trascendió, es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero, quien fue detenido hace unos meses en Santiago del Estero. Fue su ex, Estefanía Budán, quien lo acusó de agresión y amenazas. Sin embargo, a mediados de diciembre, fue excarcelado bajo monitoreo electrónico.