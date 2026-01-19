Quién es la abogada argentina que fue denunciada en Brasil por insultos racistas
Se trata de Agostina Páez, quien fue demorada tras ser acusada de realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de Ipanema.
Una abogada argentina de 29 años fue demorada por la Policía Civil de Río de Janeiro, tras ser acusada de realizar gestos racistas contra el trabajador de un bar de Ipanema. La mujer deberá quedarse en Brasil y usar tobillera electrónica.
Quién es argentina que fue demorada en Brasil
Se trata de Agostina Páez (29), una abogada e influencer, quien cuenta con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, el cual fue desactivado, y casi 80 mil en TikTok.
Te Podría Interesar
Según trascendió, es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero, quien fue detenido hace unos meses en Santiago del Estero. Fue su ex, Estefanía Budán, quien lo acusó de agresión y amenazas. Sin embargo, a mediados de diciembre, fue excarcelado bajo monitoreo electrónico.
Qué dijo la joven argentina
En diálogo con Nueva Diario Web, explicó: “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos de todas formas y, en lo que pagábamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían”.
El video de la joven argentina
Páez denunció que, tras ese intercambio, el personal del local se tornó agresivo y que ella y sus amigas fueron acosadas. “Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras”, sostuvo.
Frente a la difusión de las imágenes en las que se observa a la turista imitando los gestos de un mono hacia un empleado, la abogada reconoció su accionar y explicó: “Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir”.
Además, aseguró que desconocía que estaba siendo grabada y dio una explicación sobre el destinatario del gesto: “Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, ya que desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas”.