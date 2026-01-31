Un policía salvó a un niño de 11 años que se ahogaba en un río cordobés

El rescate del niño ocurrió en Despeñaderos, provincia de Córdoba, cuando un policía se lanzó al río y evitó una tragedia.

Un niño de 11 años fue rescatado por un policía luego de sufrir un episodio de asfixia por inmersión mientras se bañaba en un río de la localidad de Despeñaderos, en la provincia de Córdoba. El incidente se produjo durante la tarde del viernes y activó un rápido despliegue de asistencia.

El hecho ocurrió en el espejo de agua de la zona turística, donde un policía recientemente egresado, afectado al Operativo Verano, advirtió que el chico tenía serias dificultades para mantenerse a flote.

El rescate del niño Sin dudarlo, el policía ingresó al río y realizó las maniobras necesarias para sacarlo.

Tras lograr llevarlo hasta la orilla en estado consciente, se brindaron las primeras atenciones mientras se aguardaba la llegada de los servicios médicos. Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y dispuso el traslado preventivo del menor a un hospital regional.