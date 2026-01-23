Tragedia en Rivadavia: una niña de tres años murió ahogada en una pileta

La menor fue encontrada sumergida en una pileta de lona en una vivienda del barrio Lomas del Mirador. Ingresó sin vida al Hospital Saporiti.

Una Niña de tres años murió Ahogada durante la tarde de este viernes en el departamento de Rivadavia, luego de ser hallada sumergida en una pileta dentro de una vivienda particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.22 en una casa ubicada en el barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador. La víctima fue identificada como S. M. I., de 3 años.

Según la información oficial, la menor se encontraba en el patio del domicilio cuando, por causas que aún se investigan, fue encontrada dentro de una pileta de lona sin signos vitales. Ante la situación, familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La Niña fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde el personal médico constató su ingreso sin vida.