WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en febrero

La aplicación de mensajería WhatsApp , usada por millones de personas en todo el mundo, anunció que a partir del 1° de febrero de 2026 dejará de ser compatible con una cantidad de celulares antiguos tanto con sistemas iOS como Android, generando preocupación entre usuarios que aún dependen de la plataforma para comunicarse.

La decisión responde a una actualización en los requisitos mínimos del sistema operativo necesarios para que la app funcione correctamente. Meta , la empresa propietaria de WhatsApp, revisa periódicamente qué dispositivos continúan en la lista oficial de soporte técnico teniendo en cuenta la seguridad, el rendimiento y la evolución de las funciones de la aplicación.

A partir del inicio del mes, WhatsApp solo funcionará en teléfonos que cumplan con un mínimo de versión de sistema operativo:

Esta actualización de requisitos implica que equipos antiguos, muchos de los cuales fueron lanzados al mercado antes de 2014, perderán el acceso a WhatsApp definitivamente.

Android: solo los dispositivos con Android OS 5.0 (Lollipop) o superior podrán seguir usando WhatsApp. Los que operan con versiones anteriores ya no podrán ejecutar la aplicación.

iPhone: la app solo será compatible con equipos que cuenten con iOS 15.1 o superior. Esto deja fuera modelos que no pueden actualizar a esa versión.

Aunque la lista completa incluye muchos dispositivos antiguos, entre los ejemplos más representativos se encuentran:

Samsung: Galaxy S4 mini, Galaxy S3.

Sony: Xperia M.

LG: Optimus L7 II.

Motorola: Moto E (primera generación).

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores que no pueden instalar iOS 15.1.

Estos equipos no podrán actualizar sus versiones de sistema operativo oficialmente a los niveles requeridos, por lo que la única alternativa para conservar WhatsApp será adquirir un dispositivo más moderno compatible con las especificaciones actuales.

Para quienes todavía utilizan uno de los modelos afectados, el cese de compatibilidad implica que ya no podrán enviar ni recibir mensajes, llamadas o acceder a chats a través de la aplicación. Antes del corte, WhatsApp suele mostrar notificaciones dentro de la app para advertir a los usuarios que su equipo dejará de ser compatible, ofreciendo tiempo para planificar un cambio de dispositivo o respaldar datos.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares iPhone en noviembre WhatsApp se actualiza

Además de perder acceso a la plataforma, los usuarios de teléfonos obsoletos también quedan expuestos a mayores riesgos de seguridad, ya que sus dispositivos no reciben actualizaciones de sistema operativo ni parches de seguridad oficiales.

La empresa argumenta que mantener el servicio en equipos con sistemas operativos muy antiguos complica garantizar la seguridad, estabilidad y nuevas funciones de la app. Con el avance tecnológico y la introducción de herramientas más modernas —incluyendo funciones de cifrado y potencialmente capacidades basadas en inteligencia artificial—, los smartphones más antiguos ya no cumplen con las exigencias necesarias.