Estos son los cortes de tránsito en Guaymallén por las obras en el hospital Notti

Mientras se anunciaron los trabajos para la recuperación integral y ordenamiento de lo que es el entorno al gran hospital pediátrico Humberto Notti , Guaymallén comunicó y confirmó oficialmente cómo se tendrá que manejar el tránsito de ahora en más en la zona hasta que las obras permitan la normalización del mismo.

Es por eso que se cortó el tránsito en la intersección de Sarmiento con Bandera de Los Andes. La interrupción es por la realización de empalmes de redes de agua, nuevas alcantarillas de drenaje, realización de losas de aproximación y repavimentación de la intersección en adoquines.

Las obras implican el cierre al tránsito de calle Sarmiento desde Damián Hudson a Lateral Norte Acceso Este, y de calle Bandera de los Andes desde calle Artigas a Boulevard Pérez Cuesta.

Desde el 10 de noviembre estaba cortado el tránsito de Bandera de Los Andes entre Artigas y Sarmiento, por la recuperación integral y ordenamiento del entorno del Hospital Pediátrico Humberto Notti. Se trata de una ambiciosa obra que encara la Municipalidad de Guaymallén.

Los trabajos a realizar incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal. También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas, así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital, con el fin de evitar desbordes.

obras y desvios Notti - Bandera de Los Andes (2) Obras en el Notti.

Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales, y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED.

Se incorporará forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de bajo requerimiento hídrico.

Para quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el este, deberán doblar hacia el norte por Artigas, luego por Pringles hacia el este hasta Bolivia, para volver a Bandera de Los Andes.

En el caso de quienes circulen hacia el oeste, deberán girar hacia el norte por Bolivia hasta Pedro del Castillo, o seguir por Bandera de Los Andes hasta Pérez Cuesta y girar al oeste en la Lateral Norte del Acceso Este.