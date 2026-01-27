Cortarán el tránsito en un sector clave de Potrerillos este miércoles por obras
Vialidad Mendoza continuará mañana, miércoles 28, con las tareas de mantenimiento. No se podrá circular de 9 a 12, y de 14 a 17.
La Dirección Provincial de Vialidad anunció un corte del tránsito vial para este miércoles 28 de enero en el puente Anderson, que vincular la costa sur con la norte del dique Potrerillos. El objetivo es realizar allí obras de mantenimiento para garantizar la transitabilidad sin complicaciones.
El corte está previsto desde las 9 hasta las 12 del mediodía y desde las 14 hasta las 17 de este miércoles. En esos horarios ningún vehículo podrá cruzar, por ningún motivo. Solo se podrá circular hasta las 9, después de las 17 y desde las 12 a las 14.
Obras en el puente Anderson
La interrupción vial comenzó este martes, en los mismos horarios que se instrumentará para mañana, pero como las tareas de mantenimiento se extendieron, fue necesario programar la jornada del miércoles 28 para finalizar las tareas.
Se trata de un viejo puente ferroviario de la traza del desaparecido ferrocarril transandino, que permite la circulación de vehículos livianos y camiones de porte medio, pero que solo tiene el ancho máximo de un rodado, por lo que impide la doble circulación en ambos sentidos a la vez.
Recientemente, el puente fue puesto bajo la jurisdicción temporal de la Dirección Provincial de Vialidad, tras un convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y la repartición nacional que tenía a su cargo esa estructura.
A raíz de esto, y luego de una revisión de la pieza que la DPV ya había intervenido hace aproximadamente un año, los técnicos concluyeron que necesitaba ajustes para una transitabilidad segura.
Las tareas consisten en la reparación y soldadura de los flejes hierro de sujeción que fijan a la estructura los durmientes sobre los que transitan los vehículos. La estabilidad de esos durmientes es fundamental para poder cruzar de un lado a otro y el uso cotidiano va provocando que esa fijación ceda con el tiempo. Las tareas para concluir con las obras de mejoramiento que comenzaron hoy, continuarán durante la jornada del miércoles en los horarios anteriormente informados.