Cortarán el tránsito en un sector clave de Potrerillos este miércoles por obras

Vialidad Mendoza continuará mañana, miércoles 28, con las tareas de mantenimiento. No se podrá circular de 9 a 12, y de 14 a 17.

La Dirección Provincial de Vialidad anunció un corte del tránsito vial para este miércoles 28 de enero en el puente Anderson, que vincular la costa sur con la norte del dique Potrerillos. El objetivo es realizar allí obras de mantenimiento para garantizar la transitabilidad sin complicaciones.

El corte está previsto desde las 9 hasta las 12 del mediodía y desde las 14 hasta las 17 de este miércoles. En esos horarios ningún vehículo podrá cruzar, por ningún motivo. Solo se podrá circular hasta las 9, después de las 17 y desde las 12 a las 14.

image Obras en el puente Anderson La interrupción vial comenzó este martes, en los mismos horarios que se instrumentará para mañana, pero como las tareas de mantenimiento se extendieron, fue necesario programar la jornada del miércoles 28 para finalizar las tareas.

Se trata de un viejo puente ferroviario de la traza del desaparecido ferrocarril transandino, que permite la circulación de vehículos livianos y camiones de porte medio, pero que solo tiene el ancho máximo de un rodado, por lo que impide la doble circulación en ambos sentidos a la vez.

Recientemente, el puente fue puesto bajo la jurisdicción temporal de la Dirección Provincial de Vialidad, tras un convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y la repartición nacional que tenía a su cargo esa estructura.