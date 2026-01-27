Guaymallén confirmó una nueva edición del Festival del Camote: los artistas que participarán

Guaymallén confirmó que se realizará en febrero una nueva edición del Festival del Camote. Quiénes serán los artistas participantes.

El sábado 7 y domingo 8 de febrero, el distrito Los Corralitos será el punto de encuentro para una nueva edición del tradicional Festival Provincial del Camote. Se trata de un evento muy concurrido en la agenda cultural de Guaymallén en el verano mendocino.

Ambos días, desde las 21, el escenario “Mercedes Sosa” -ubicado en la Rotonda de Salcedo– se llenará de música, danza y folclore, en una celebración que rinde homenaje al trabajo de los agricultores y a la producción local. La grilla contará con ballets y músicos en vivo de la provincia y del país, destacándose las presentaciones del Dúo Coplanacu y Baglietto-Vitale.

La propuesta, organizada junto a la Asociación Grupo Comunitario San Cayetano, se complementará con una amplia oferta gastronómica, food trucks y puestos de artesanos y emprendedores. Además, la Municipalidad estará presente con espacios de información, entretenimiento y servicios de las áreas de Salud, Ambiente, Turismo y Cultura.

Grilla de artistas para el Festival del Camote de Guaymallén El sábado 7 de febrero contará con la actuación del dúo Romero-Budini, Tely Fernández, la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, Cuarto Creciente, Ezequiel Gallardo, Las Hermanas Abraham y un cierre de lujo a cargo del Dúo Coplanacu.

Por su parte, el domingo 8 de febrero se presentarán Amikanto, La Salamanca, La Huella, Andrés Iacopini, Lucho Aberastain y el broche de oro con Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.