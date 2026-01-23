Un robo en Guaymallén terminó con 11 bicicletas incautadas y un auto buscado por la Justicia

La señal de geolocalización de una bicicleta robada guió a la Policía hasta una casa en Guaymallén donde secuestraron rodados y un vehículo con pedido vigente.

La investigación comenzó en Guaymallén, después de que un hombre de 35 años denunciara que le habían sustraído su bicicleta de la cochera de su casa en Dorrego. Según relató, los autores forzaron el acceso y escaparon con el rodado en pocos minutos.

El caso quedó en manos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Guaymallén, que inició las primeras medidas para ubicar al sospechoso y recuperar el bien.

La pista de la bicicleta que aceleró el caso La bicicleta tenía un dispositivo de geolocalización, un detalle que cambió el ritmo de la pesquisa. Los investigadores siguieron la última señal activa y el rastreo apuntó a un domicilio de Godoy Cruz, sobre calle Renato Della Santa. Con tareas de verificación en la zona, el personal confirmó que la ubicación coincidía con esa vivienda y elevó el informe para avanzar con una medida judicial.

Con la intervención de la Oficina Fiscal Guaymallén N° 1, se autorizó el allanamiento y se montó el operativo. En el interior de la propiedad, los efectivos recuperaron la bicicleta denunciada y encontraron un conjunto amplio de elementos que, por cantidad y características, quedaron bajo sospecha. La escena, señalaron fuentes del procedimiento, fue compatible con un lugar de resguardo y posible reducción de rodados y autopartes.

operativo Guaymallén Lo secuestrado y el detenido durante el operativo El operativo terminó con un aprehendido, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N° 1. Además, los uniformados incautaron 11 bicicletas de distintas marcas y modelos, que serán peritadas para establecer su origen. En el mismo lugar también se secuestró un Chevrolet Montero que registraba pedido de secuestro, un dato que reforzó la hipótesis de maniobras previas vinculadas a delitos contra la propiedad.