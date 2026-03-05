Indignante: un vendedor ambulante se robó un cachorro en Guaymallén y todo quedó grabado

Se llama Rocky y sus dueños esperan cualquier tipo de información para poder recuperarlo. Las imágenes del vendedor fueron difundidas en redes.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un vendedor ambulante fue escrachado en redes sociales luego de quedar grabado mientras se robaba un cachorro Pointer de una casa en calle Victoria de Villa Nueva, Guaymallén. Ahora, los dueños piden difundir el video para poder recuperar al perrito, que responde al nombre de Rocky.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre –que vende condimentos, según detallaron- se gana la confianza del pequeño cachorro para luego sustraerlo del domicilio a través de las rejas.

El video grabado por las cámaras de seguridad En el video se aprecia al vendedor observando el entorno para no ser descubierto. Lo que evidentemente no se imaginaba es que toda la secuencia estaba siendo grabada con las cámaras de seguridad.

El video fue compartido en redes sociales para poder obtener cualquier tipo de información sobre el paradero de Rocky. En caso de saber algo, piden comunicarse con Rosario al 2616958983.