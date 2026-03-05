Continúan las lluvias en Mendoza: a qué hora se esperan y dónde
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con nubosidad dominante y leve ascenso de la temperatura en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 6 de marzo una jornada parcialmente nublada en Mendoza con leve ascenso de la temperatura y vientos del este. Además, persisten las posibilidades de lluvias aisladas y se esperan precipitaciones en cordillera. La mínima será de 14ºC y la máxima de 25ºC.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: brisa desde el este desde las 14 hasta las 23 principalmente en zonas Este y Sur.
- Nubosidad: amanece seminublado en el Valle de Uco. Probabilidad de lluvias débiles, especialmente en la franja Oeste provincial desde las 12, y se mantiene la inestabilidad en esa zona. Hacia la noche, posible continuidad de lluvias débiles en el Oeste del Gran Mendoza. Cielo mayormente nublado toda la jornada, con precipitaciones aisladas por sectores.
Pronóstico para los próximos días
El sábado continúa con nubosidad predominante y se anuncian tormentas que podrían afectar sectores cultivados hacia la noche. Se mantiene el tiempo inestable en alta montaña y en el llano la máxima promediará los 27ºC.
El domingo se mantendrán estas condiciones, con lluvias, tormentas y poco cambio de la temperatura.