Continúan las lluvias en Mendoza: a qué hora se esperan y dónde

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 6 de marzo una jornada parcialmente nublada en Mendoza con leve ascenso de la temperatura y vientos del este. Además, persisten las posibilidades de lluvias aisladas y se esperan precipitaciones en cordillera. La mínima será de 14ºC y la máxima de 25ºC.