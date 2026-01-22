Obras en calle Bandera de Los Andes: Guaymallén confirmó cuándo se reabrirá el tránsito

La reforma integral del Acceso Este se perfila como una de las obras más esperadas de los últimos años. Aunque los trabajos sobre la ex Ruta Nacional 7 comenzarán entre fines de abril y principios de mayo, desde la Municipalidad de Guaymallén ya avanzan con tareas de reacondicionamiento en las arterias que absorberán mayor circulación vehicular.

Uno de los principales frentes de obra es la calle Bandera de Los Andes , donde desde noviembre realizan tareas de renovación integral. Estas obras implican un corte de tránsito entre Sarmiento y Artigas, además de la reubicación del ingreso al Hospital Notti hacia la Lateral Norte del Acceso Este.

En diálogo con MDZ Radio , el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , confirmó que las tareas en Bandera de Los Andes avanzan en tiempo y forma, y aseguró que la liberación del tránsito será entre fines de febrero y principios de marzo .

El tránsito en la calle Bandera de Los Andes quedaría habilitado entre finales de febrero y principios de marzo.

"Va a estar a tiempo. Nuestra pretensión es que esté lista para el inicio de clases. La liberación del tránsito la tenemos pensaba para fines de febrero o los primeros días de marzo. La obra en su totalidad debería estar concluida para el momento en el que inicien los cortes en Acceso Este", indicó.

MDZ Radio recorrió la zona afectada por las obras y recolectó testimonios de comerciantes que afirman estar atravesando una situación crítica. "A partir de las obras, sobre todo desde las fiestas, la venta se nos cayó un 80% . No hay circulación de gente y nuestro mayor público es el del hospital", contó un comerciante ubicado frente al Notti.

El mismo vecino explicó que, ante la falta de respuestas claras sobre la duración de los trabajos, tuvieron que tomar decisiones drásticas. "De tener 10 empleados pasamos a tener 2. Perdimos mercadería, tuvimos productos vencidos y hubo semanas sin saber cuánto más iba a durar todo esto", relató.

Según su análisis, no todos los negocios pudieron resistir. "Algunos cerraron de forma temporal y otros directamente bajaron la persiana. La obra fue devastadora para toda la cuadra”, resumió, y mencionó el caso de una playa de estacionamiento cercana que también vio desplomarse su actividad por los cortes y desvíos.

Obras Calle Bandera De Los Andes 2 Mariano Godoy / MDZ Radio

Otro comerciante, explicó que la situación se volvió cada vez más compleja con el paso de las semanas. "Hubo días de desolación total. Perdimos clientes porque no querían entrar, se cortó la luz, el gas, y se generaron deudas por todos lados", señaló.

En su caso, el impacto fue tan fuerte que dejaron de cobrar su propio sueldo para poder sostener el negocio y pagar a los empleados. "Tuvimos que tirar mucha comida al principio y hoy compramos lo justo. Todo lo que entra se va en impuestos y servicios. Básicamente, nos comimos el negocio", expresó.

La respuesta de Guaymallén

Ante el panorama descripto, Calvente mencionó que Guaymallén contempla la situación de los comerciantes: "Siempre se contemplan estas situaciones desde el punto de vista tributario. Se dan flexibilizaciones y eximiciones en ese sentido", agregó.

Además, el funcionario planteó que parte de los comerciantes de la calle Bandera de Los Andes podrán verse beneficiados por las obras en Acceso Este.

"Las obras en Acceso Este derivarán mucho flujo sobre la calle Bandera de Los Andes. Todas las actividades que se desarrollen en esa calle se verán alteradas. A algunos les puede beneficiar porque van a tener un flujo vehicular mucho mayor al que tienen actualmente, y eso puede traducirse en mejores condiciones para el desarrollo de un determinado comercio", deslizó.

Y sumo: "Otros se verán afectado. Así que ya estamos tratando de informar y de ver cuáles son las medidas más pertinentes de acuerdo al rubro, de acuerdo a la situación".

Obras en Bandera de Los Andes

La intervención en la calle Bandera de Los Andes forma parte de un plan integral impulsado por la Municipalidad de Guaymallén, que contempla mejoras viales, urbanas y de accesibilidad.

Puntualmente, los trabajos a realizar incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal.

También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas, así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital, con el fin de evitar desbordes.

Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales, y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED.

Se incorporará forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de bajo requerimiento hídrico.

Según aseguró Calvente, el tránsito quedaría liberado entre finales de febrero y principios de mayo, mientras que el total de la obra estaría finalizado al momento de que empiecen los cortes en Acceso Este, entre finales de abril y principios de mayo.