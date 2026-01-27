Metrotranvía: el desvío en el tránsito que afectará a los vecinos de Godoy Cruz

Habrá un cambio de circulación en el departamento en algunas calles por las obras de ampliación del Metrotranvía.

Desvíos en Godoy Cruz por el Metrotranvía y su expansión.

Desde este 27 de enero estará parcialmente cortada la circulación en la rotonda San Francisco de Asis. Este corte afectará a los vecinos de Godoy Cruz. Esto es por los trabajos y obras que se están realizando en la extensión del Metrotranvía, se producirá una nueva interrupción en el tránsito vehicular.

Calles que cambian su circulación en Godoy Cruz por el Metrotranvía Se trata de la calle San Martín Sur, en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía. En ese lugar, se construye el paso a nivel necesario para dicha ampliación.

Entonces, quienes vengan por la arteria principal desde el Norte en dirección a Luján de Cuyo, verán cortada la circulación. Para continuar, deberán hacerlo con cuidado por la vía contraria de la rotonda.

El Metrotranvía ampliará su recorrido en Godoy Cruz, Luján y Las Heras. Este corte es necesario para permitir el avance de las obras de infraestructura del Metrotranvía. El mismo incluye adecuaciones en el entorno urbano.

Se recomienda a los vecinos y conductores estar atentos a las señalizaciones. Además, seguir las indicaciones de tránsito establecidas durante el período de obras.