¿Whatsapp deja de ser gratis? Analizan colocar anuncios y se deberá pagar para evitarlos

Meta, la compañía propietaria de WhatsApp , prepara un cambio que podría revolucionar la manera en que millones de usuarios utilizan la popular aplicación de mensajería: la introducción de una suscripción de pago que permitiría eliminar anuncios o publicidad en ciertas secciones de la plataforma.

Tras años de ser una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo sin coste para los usuarios, WhatsApp comenzó a implementar anuncios en los apartados sociales como Estados y Canales, un giro que ha generado reacciones diversas entre quienes la emplean cotidianamente.

Según líneas de código descubiertas en versiones beta de la app , Meta estaría desarrollando una opción de suscripción que permitiría a los usuarios evitar la publicidad en estas secciones a cambio de una tarifa mensual. Esta modalidad seguiría la tendencia vista en otras plataformas de la compañía, como Facebook e Instagram, que ya ofrecen planes de pago para eliminar anuncios en determinados mercados.

Aunque Meta todavía no ha oficializado precios ni fechas de lanzamiento, los indicios extraídos de la beta sugieren que la suscripción podría gestionarse directamente desde la aplicación y podría costar desde alrededor de 4 euros al mes, con variaciones según el país o la configuración de la cuenta.

En principio, los anuncios no afectarían los chats privados, sino únicamente espacios sociales como Estados y Canales, donde la publicidad se integraría como parte de una estrategia más amplia para monetizar la plataforma.

whatsapp codigod ¿Pagar por usar WhatsApp? Imagen extraída de la web

Sin embargo, esto obligaría a quienes deseen una experiencia limpia a pagar por dicho privilegio, una idea que parecía impensable para un servicio que nació sin anuncios y que fue adoptado por miles de millones de usuarios en todo el mundo justamente por su gratuidad.

WhatsApp no siempre fue gratis

Recordemos que WhatsApp, en sus primeros años, sí había experimentado con un modelo de pago —con un cobro anual simbólico por uso— antes de ser adquirida por Meta (entonces Facebook) en 2014 y convertirse en una app completamente gratuita.

La decisión de incorporar anuncios y explorar suscripciones sin publicidad se da en un contexto donde la empresa busca ampliar sus fuentes de ingresos ante los altos costos de infraestructura y la necesidad de rentabilizar un servicio que, por diseño, no vende datos de conversación privada pero sí necesita generar recursos.

Aunque aún no hay confirmación oficial de Meta sobre el lanzamiento global de esta suscripción, muchos usuarios ya han detectado cambios o han visto aparecer anuncios en algunas versiones de WhatsApp. El debate sobre si esta medida será bien recibida o si impulsará a parte de la comunidad a migrar a plataformas alternativas ya empieza a tomar fuerza en redes y foros especializados.

Por ahora, lo único seguro es que WhatsApp sigue evolucionando desde su promesa original de “sin anuncios” hacia un modelo híbrido donde la gratuidad y la publicidad convivirán, y donde acceder a una experiencia sin interrupciones podría requerir pagar por ello.