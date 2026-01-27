Liberaron el tránsito en la ruta 60 de Chile tras el fatal accidente del camión mendocino

El accidente en Guardia Vieja produjo un corte de más de 10 horas, lo que acumuló más de 20 kilómetros de fila en el paso a Chile.

Gendarmería Nacional comunicó que los forenses y las autoridades de Carabinaron concluyeron con el operativo para el retiro del camión accidentado en la Ruta 60 de Chile(continuidad de la 7 argentina), por lo que el tránsito hacia el oeste de los argentinos que viajan al vecino país se restablecerá lentamente.

Esto luego de que un camión volcara a la altura de la localidad de Guardia Vieja, cerca de las 6.30 de la mañana, causando la muerte del conductor.

Por la realización de las pericias y posterior retiro del vehículo, el tránsito tuvo que ser interrumpido y se generaron largas colas de vehículos detenidos, la mayoría de ellos de patente argentina que viajaban a vacacionar al vecino país. Se registraron colas de más de 20 kilómetros.

Esto, a pesar de la implementación de un bypass en el sector, que igualmente no pudo contener la demanda del flujo.

El accidente fatal El vuelco del camión en la Ruta 60, que conecta Chile con Mendoza, ocasionó la muerte del conductor de nacionalidad argentina. Se trata de Roberto Oviedo, del transporte Tierra del Este de San Martin.