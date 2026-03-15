Presenta:

Sociedad

|

Lollapalooza

Chappell Roan hechizó al público argentino en el segundo día del Lollapalooza

MDZ estuvo presente en el segundo día del Lollapalooza 2026, el cuál se lleva a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Lucía Simoncelli

Paulo Londra fue uno de los artistas nacionales de este sábado.

Paulo Londra fue uno de los artistas nacionales de este sábado.

Este sábado fue el segundo día de la 11° edición del Lollapalooza en Argentina, el cual tuvo como headliners a Addison Rae, Lewis Capaldi y Chappell Roan. También varias personalidades nacionales pudieron lucirse en el Hipódromo de San Isidro, entre ellas Angela Torres, Paulo Londra y Soledad Pastorutti.

Aún así, el foco estuvo puesto en la cantante estadounidense Chappel Roan, quien desplegó 75 minutos de show. Su performance tomó muchos elementos de la era medieval y el género de la fantasía: desde la escenografía —un imponente castillo— hasta los visuales en las pantallas, Chappell Roan logró hechizar al público argentino.

Mirá el show de Chappell Roan en el Lollapalooza 2026

Lollapalooza 2026 Chappell Roan
Lollapalooza 2026 Chappell Roan II

Era innegable que la figura del sábado era dicha artista: cientos de fans inspiraron sus outfits en ella, ya sea vistiendo remeras con frases de sus canciones, imitando alguno de sus looks o incluso replicando su icónico maquillaje.

Mirá los looks de los fans

lollapalooza 2026 VI
lollapalooza 2026 1
lollapalooza 2026 2
lollapalooza 2026 3

Angela Torres, Soledad Pastorutti y Paulo Londra brillaron en el Lollapalooza

Lollapalooza 2026 Angela Torres
lollapalooza 2026 paulo londra
Paulo Londra invitó a María Becerra a su show en el Lollapalooza.

Paulo Londra invitó a María Becerra a su show en el Lollapalooza.

Lollapalooza 2026 Soledad Pastorutti

Archivado en

Notas Relacionadas