Chappell Roan hechizó al público argentino en el segundo día del Lollapalooza

MDZ estuvo presente en el segundo día del Lollapalooza 2026, el cuál se lleva a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Paulo Londra fue uno de los artistas nacionales de este sábado.

Este sábado fue el segundo día de la 11° edición del Lollapalooza en Argentina, el cual tuvo como headliners a Addison Rae, Lewis Capaldi y Chappell Roan. También varias personalidades nacionales pudieron lucirse en el Hipódromo de San Isidro, entre ellas Angela Torres, Paulo Londra y Soledad Pastorutti.

Aún así, el foco estuvo puesto en la cantante estadounidense Chappel Roan, quien desplegó 75 minutos de show. Su performance tomó muchos elementos de la era medieval y el género de la fantasía: desde la escenografía —un imponente castillo— hasta los visuales en las pantallas, Chappell Roan logró hechizar al público argentino.

Mirá el show de Chappell Roan en el Lollapalooza 2026 Lollapalooza 2026 Chappell Roan Lucía Simoncelli Lollapalooza 2026 Chappell Roan II Lucía Simoncelli Era innegable que la figura del sábado era dicha artista: cientos de fans inspiraron sus outfits en ella, ya sea vistiendo remeras con frases de sus canciones, imitando alguno de sus looks o incluso replicando su icónico maquillaje.