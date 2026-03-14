Primer día del Lollapalooza 2026: Tyler, The Creator, Lorde y DJO prendieron el Hipódromo de San Isidro

MDZ estuvo presente en el primer día del Lollapalooza 2026, el cuál se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

El Lollapalooza se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Este viernes se llevó a cabo el primer día de la 11° edición del Lollapalooza en Argentina, uno de los festivales de música más importantes y esperados del mundo. Con un Hipódromo de San Isidro repleto de propuestas y espacios para vivir la experiencia completa, el público pudo disfrutar de más de 30 shows distribuídos en cinco escenarios.

Uno de los invitados internacionales de esta jornada que se destacó entre el público fue DJO, la banda de Joe Keery, actor de Stranger Things. El grupo ofreció una hora de rock indie, perfecto para el atardecer, en el escenario de Flow. A continuación, las seis miembros de Katseye brindaron un show atrapante, con la presencia escenica que las caracteriza.

Más tarde, Lorde pisó el escenario de Samsung y dio una increíble performance que combinó juego de colores, efectos especiales de las pantallas y mucho movimiento. Para cerrar con broche de oro, Tyler, The Creator encendió el predio con la energía propia del hip hop: el público no se cansó de cantar, bailar y -especialmente- saltar.