Comienza el Lollapalooza: en qué horarios tocarán los artistas, cómo llegar al Hipódromo y qué no se puede llevar

Este viernes comienza uno de los festivales de música más reconocidos y esperados por el público: el Lollapalooza . Miles de fanáticos se concentrarán en el Hipódromo de San Isidro para presenciar a sus cantantes y bandas favoritas, tanto nacionales como internacionales.

MDZ estará presente en esta edición del evento, la cual se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo . El predio cuenta con cinco escenarios, incluyendo uno pensado especialmente para los más chicos. Allí, más de 80 artistas darán shows inolvidables.

Por otro lado, el festival asegura que el público viva una experiencia completa, por lo que habrá más de 40 puestos de comida, stands de marcas con diferentes propuestas y premios y otros espacios con pistas de baile para disfrutar de DJs invitados.

Entre las personalidades musicales que se destacan del lineup de esta edición, se encuentran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Lewis Capaldi y Doechii. También estarán presentes grandes artistas nacionales, como Angela Torres, Soledad Pastorutti, Paulo Londra y muchos más.

El famoso festival comenzará el viernes 13 de marzo con la apertura de puertas a las 12:30. El primer día tendrá un cierre de lujo: mientras Tyler, The Creator hará vibrar el escenario Flow a las 22:15, Lorde se presentará en el Samsung a las 21:00, seguida por el set de Peggy Gou. También tocará DJO, nombre artístico de Joe Keery, el famoso actor de Stranger Things.

Los amantes de lo alternativo tendrán a Turf, Danny Ocean y Militantes del climax como platos fuertes. Unas horas antes, el grupo mendocino Spaghetti Western dará su show en ese mismo escenario. Por su parte, el Kidzapalooza contará con la presencia estelar de Piñón Fijo para los más chicos.

horarios-lollapalooza (2)

El sábado 14, la actividad también arrancará 12:30. La segunda jornada estará marcada por el esperado show de Chappell Roan a las 22:15 en el escenario Flow y tendrá un cierre electrónico increible de la mano de Skrillex en el Samsung a las 23:45. Además, figuras locales como Paulo Londra, Angela Torres y Soledad se intercalarán con visitas internacionales de la talla de Lewis Capaldi, Marina y Addison Rae. En el Kidzapalooza se podrán disfrutar los shows de School of Rock y Panam y Circo, entre otros.

horarios-lollapalooza (1)

El domingo 15 es el tercer día del festival y probablemente el más esperado también, ya que Sabrina Carpenter conquistará totalmente la atención a partir de las 22:00 en el escenario Flow. Previamente, el escenario Samsung será territorio de leyendas con Interpol y Deftones y cerrará la noche con el DJ Kygo. El toque nacional del cierre estará a cargo de los Ratones Paranoicos, mientras que en el sector infantil, Topa será el encargado de despedir la edición número 11 del evento.

horarios-lollapalooza (4)

Cómo llegar al Hipódromo de San Isidro

Hay varias alternativas para llegar al famoso predio donde se desarrollará el festival. La forma más rápida y directa es el tren Mitre (ramal Tigre), cuya estación San Isidro queda a unas pocas cuadras del lugar. Además, el servicio ferroviario funcionará con un esquema nocturno especial desde San Isidro hasta Belgrano C y extenderá su horario desde las 23:00 hasta las 03:00.

Otra forma de llegar al Hipódromo de San Isidro es a través del colectivo: las líneas 60, 168, 203, 343, 365, 333, 338, 371, 407, 437 y 707 acercan al predio.

Qué no se puede llevar al Lollapalooza 2026

De acuerdo al posteo que realizó la cuenta oficial de Lollapalooza Argentina, no se puede entrar al hipódromo con elementos cortantes, mochilas grandes, selfie sticks, paraguas, alimentos y bebidas, bicicletas, sustancias ilegales, instrumentos musicales y camisetas de clubes o países, entre otras cosas.

objetos no permitidos lollapalooza Objetos no permitidos para ingresar al Lollapalooza. @lollapaloozaargentina

Por otro lado, cabe recordar que aquellos niños de hasta 10 años que quieran vivir el Kidzapalooza pueden ingresar gratuitamente, siempre y cuando estén acompañados por un adulto que tenga entrada. Se puede acreditar hasta cuatro niños en el siguiente link.