¡Imperdible! El Lollapalooza anunció sus horarios oficiales y se encendió la cuenta regresiva

Desde Tyler, The Creator hasta Sabrina Carpenter: descubrí cómo se distribuyen las figuras en los cinco escenarios principales del Lollapalooza.

A menos de un mes de que el Hipódromo de San Isidro se convierta en el epicentro musical de la región, el Lollapalooza Argentina 2026 dio el paso definitivo para calmar la ansiedad de sus fans. Este jueves, la organización reveló la grilla horaria de sus cinco escenarios, marcando el inicio de la logística para miles de personas que asistirán el 13, 14 y 15 de marzo.

lollapalooza 2026 (1) Con un lineup que celebra la segunda década del festival en el país, la premisa oficial es clara: “Es tiempo de organizarse con amigos, marcar imperdibles, decidir en qué escenario arrancar”.

El rompecabezas de horarios para el fin de semana más esperado: así será el Lollapalooza 2026 La acción comenzará el viernes 13 de marzo con la apertura de puertas a las 12:30. El primer día tendrá un cierre de lujo: mientras Tyler, The Creator hará vibrar el escenario Flow a las 22:15, Lorde se presentará en el Samsung a las 21:00, seguida por el set de Peggy Gou. Los amantes de lo alternativo tendrán a Turf y Danny Ocean como platos fuertes, mientras que el Kidzapalooza contará con la presencia estelar de Piñón Fijo para los más chicos.

horarios-lollapalooza (2) La grilla de horarios para el viernes. @lollapaloozaar El sábado 14 y el domingo 15, la actividad arrancará aún más temprano, con ingresos habilitados desde las 11:30. La segunda jornada estará marcada por el esperado show de Chappell Roan a las 22:15 en el escenario Flow, compitiendo en mística con el cierre electrónico de Skrillex en el Samsung. Además, figuras locales como Paulo Londra y Soledad se intercalarán con visitas internacionales de la talla de Lewis Capaldi y Marina, demostrando que "no existe una sola manera de vivir el festival".

horarios-lollapalooza (1) La grilla de horarios para el sábado. @lollapaloozaar Para el gran final del domingo, la atención se centrará en Sabrina Carpenter, quien tomará el escenario Flow a las 22:00. Previamente, el escenario Samsung será territorio de leyendas con Interpol y Deftones, cerrando la noche con el DJ Kygo. El toque nacional del cierre estará a cargo de los Ratones Paranoicos, mientras que en el sector infantil, Topa será el encargado de despedir la edición número 11 del evento.