Tecnología sin validación: por qué muchas buenas ideas fracasan antes de escalar

En el ecosistema del desarrollo de la tecnología , existe una tensión constante entre la velocidad y la dirección. Se suele confundir el movimiento con el progreso. Esta confusión suele nacer de lo que podríamos llamar la "intuición romántica": esa tendencia de los fundadores a basarse en experiencias personales no generalizables y a carecer de validación externa.

En un mercado que no perdona, la diferencia entre un producto que escala y uno que se estanca radica en la capacidad de la organización para subordinar el ego a la evidencia. Todo gran proyecto comienza con una intuición, y la idea no es descartarla, sino someterla rápidamente al contraste con la realidad. El peligro surge cuando el equipo se enamora de la idea más que del problema que intenta resolver. Se ven innumerables casos donde un emprendedor plantea una solución basada en su propia experiencia, sin investigar si alguien ya pensó en esa idea o si desarrolló algo similar y fracasó.

Un ejercicio vital, y muchas veces ignorado, es analizar las soluciones existentes y leer las reseñas de sus detractores. Allí, en las advertencias de usuarios insatisfechos, suele esconderse la verdadera oportunidad de mercado, mucho más que en la corazonada de un directivo. Una oportunidad real es aquella que aparece repetidamente en distintos contextos y tiene un impacto medible en costos o tiempos. Una intuición romántica, en cambio, suele carecer de validación y se sostiene solo por el entusiasmo interno.

Una vez iniciado el desarrollo , el desafío se traslada a la definición del roadmap. ¿Cuánto debemos escuchar al usuario y cuánto debemos seguir nuestra visión? La ideal es un balance. Si construimos el producto basándonos únicamente en pedidos directos, corremos el riesgo de volvernos reactivos; si solo seguimos la visión interna, nos volvemos irrelevantes. Aquí es donde entra en juego la distinción crítica entre lo esencial y los "Nice to Have". Es importante invertir tiempo para recordar a los clientes que no es necesario satisfacer a todos. Si ante la pregunta "¿por qué hacemos esto?", la respuesta es simplemente "porque un cliente lo pidió", hay una señal de alarma. A menudo, indagar en la causa de fondo revela que el pedido no era crítico ni prioritario.

Uno de los errores más costosos en nuestra industria es sacrificar etapas de investigación por cumplir con fechas de lanzamiento arbitrarias, impuestas por presiones internas y no por necesidades del mercado. Al saltar la validación se gana una velocidad aparente, pero se asume una "deuda de producto" enorme: el riesgo de lanzar algo que nadie necesita. Ir rápido no es lo mismo que avanzar. Antes de escribir la primera línea de código, debemos haber diseñado la experiencia, los roles y los costos operativos. Al finalizar esa etapa de discovery, la pregunta clave no debe ser "¿podemos construirlo?", tecnológicamente casi todo es posible, sino "¿vale la pena construirlo?".

La tecnología debe ser un puente

Por otro lado, existe la creencia errónea de que más funcionalidades equivalen a mayor valor. La realidad, respaldada por datos, indica lo contrario: agregar funciones sin validar aumenta la fricción, confunde al usuario y diluye la propuesta de valor. En The App Master vivimos esto en carne propia con nuestra plataforma Venttu. En su primera versión, llegamos a tener 49 opciones en el menú de administración. Estábamos tan enfocados en la solución móvil que no percibimos la complejidad inmanejable de la gestión. Al analizar la data, tomamos la decisión drástica de frenar la venta y rediseñar la experiencia. Esas 49 secciones pasaron a ser menos de 20, pero eran las 20 que realmente importaban. El resultado fue inmediato: la velocidad de adopción creció y la tasa de bajas se redujo al mínimo.

Otro ejemplo contundente fue una plataforma de chat propia que desarrollamos. Al revisar la analítica tras dos años, descubrimos que solo un cliente la había usado una sola vez; todos preferían WhatsApp. Mantener esa funcionalidad tenía un costo alto y nulo valor, por lo que la eliminamos de inmediato. Para evitar estos desvíos, la cultura de la empresa debe cambiar. En las reuniones de planificación, el peso de la decisión debe tenerlo quien trae la evidencia, no quien ostenta el cargo más alto. Los datos no reemplazan el criterio, pero bajan la subjetividad. Un liderazgo sano no impone decisiones contra los datos, sino que los interpreta. Debemos estar alertas a las señales de que un equipo se ha enamorado de la tecnología y no del problema: cuando se habla más de arquitectura que de impacto en el usuario, cuando se defienden decisiones técnicas imperceptibles o cuando se agregan complejidades "porque ahora se puede".

Redefiniendo el éxito

Finalmente, es imperativo redefinir qué significa el éxito en la etapa de innovación. Un experimento es exitoso si reduce la incertidumbre, incluso si el resultado invalida nuestra hipótesis original. Descubrir que una idea no funcionará evita inversiones millonarias mal direccionadas; eso es información valiosa, no un fracaso. El verdadero fracaso es ignorar ese aprendizaje y seguir construyendo algo que la realidad ya desmintió. Si las decisiones se toman sin hablar con usuarios reales, si el éxito se mide solo en entregables y no en adopción, y si se defienden ideas por ego o por la inversión previa, el proyecto se está alejando peligrosamente de la realidad.

La tecnología debe ser un puente eficiente hacia una solución, no un fin en sí mismo.

* Matías Hilaire, CEO de The App Master.