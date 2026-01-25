Un policía fue detenido por intentar robar borracho en una verdulería de Maipú

Un efectivo de la policía protagonizó un robo en Maipú mientras estaba en grave estado de ebriedad. El botín era una bolsa de camotes.

El efectivo de la Policía Rural entró a una verdulería para robar una bolsa de camotes, pero fue reducido por el dueño.

Una verdulería del departamento de Maipú fue el escenario de un llamativo robo de verduras a manos de un efectivo de la policía. El sujeto estaba bajo un grave estado de ebriedad y fue reducido por el dueño del comercio tras forcejear con el uniformado.

El intento de robo en la verdulería El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando un hombre de 28, miembro de la Policía Rural, ingresó al negocio mientras estaba cerrado. Alertado por un vecino, el dueño salió a confrontar al ladrón.

Allí, encontró al sospechoso con una bolsa de camotes en la mano. A partir de esto, ambos forcejearon en el interior del local, ubicado en la calle Serpa. Finalmente, el hombre dueño de la verdulería logró inmovilizar al sujeto hasta la llegada de las autoridades.

Detención y test de alcoholemia Alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), un móvil de la Comisaría 49 llegó al lugar sobre las 2.50, donde se encontraron con el efectivo reducido por la víctima del intento de robo.