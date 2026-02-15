Qué dicen las encuestas y los pronósticos a una semana de las elecciones municipales

El próximo domingo 22 de febrero habrá elecciones de concejales en seis departamentos mendocinos. A una semana de los comicios, varias encuestadoras anticiparon los escenarios que podrían darse en algunos de estos municipios. En Luján de Cuyo podría producirse una paliza oficialista histórica, mientras que en Maipú y San Rafael los pronósticos son más parejos entre las principales fuerzas. A su vez, en el Este parten como favoritos los oficialismos.

En los municipios de Luján de Cuyo, San Rafael y Maipú se elegirán 6 concejales en cada uno, mientras que en Rivadavia, La Paz y Santa Rosa serán 5 los ediles que se renuevan.

A su vez, en la comuna del sur provincial también se elegirán convencionales que se encargarán de redactar la nueva Carta Orgánica para el municipio, en el marco de la declaración de autonomía que concretó el año pasado.

En la recta final hacia los comicios varias encuestadoras realizaron sondeos de opinión en algunos de estos municipios para analizar la intención de voto de los diferentes espacios.

La consultora Reale Dalla Torre, que trabaja generalmente realizando mediciones para el Gobierno provincial, realizó un relevamiento entre el 27 de enero y el 5 de febrero sobre 1.362 casos enfocado en los departamentos de Luján, Maipú y San Rafael.

Por otra parte, la encuestadora DC Consultores también realizó un relevamiento sobre el departamento de Maipú entre el 4 y el 8 de febrero sobre una muestra de 1.012 casos.

Pero otros consultores también llevaron adelante otros sondeos de opinión en estas comunas que irán a las urnas en pleno verano.

Expectativa por un resultado inédito en Luján

De cara a estas elecciones municipales, en Luján de Cuyo los oficialismos nacional, provincial y municipal irán juntos en una misma lista. El intendente Esteban Allasino firmó la adhesión del PRO a la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

Este pacto electoral los ubica como los grandes favoritos para el 22 de febrero y sumando el reciente antecedente de las elecciones legislativas de 2025, dónde LLA+CM obtuvo en Luján uno de los mejores resultados del país.

Cornejo, Mema y Allasino. Prensa Gobernación,

La encuesta realizada por Reale Dalla Torre anticipó que en Luján la alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza y el PRO tiene una intención de voto de 55,6%, Fuerza Justicialista Luján de Cuyo el 7,6%, el Frente Libertario Demócrata 6%, el Frente Patria 4,4%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 4,4%, el Frente Verde 3,8%, Protectora Fuerza Política 1,6%. Asimismo, hay una cifra de indecisos que ronda el 14,8%.

La proyección sobre votos afirmativos le da un 60,3% a la alianza oficialista, contra un 10,9% a Fuerza Justicialista Luján de Cuyo.

Otra consultora local que prefirió brindar datos en “off” también analizó el eventual escenario electoral en la tierra del Malbec. Este trabajo también anticipa una victoria categórica de LLA+CM y plantea que la duda está puesta en si serán 5 o 6 concejales los que obtendrá el frente oficialista.

En caso de conseguir todas las bancas en disputa, no solo sería histórico por ese motivo, sino que también el Concejo Deliberante quedaría integrado solamente por concejales oficialistas.

A su vez, según este relevamiento no se sacan ventajas el peronismo y el kirchnerismo que compiten en dos listas diferentes en esta comuna.

Entre el empate técnico y el fin de una racha histórica en Maipú

El sondeo de Reale Dalla Torre arrojó que el 57,1% de los maipucinos votaría a concejales apoyados por el intendente Matías Stevanato, mientras que el 37,7% respaldaría a candidatos opositores al actual jefe comunal. En tanto, que el 5,2% se encuentra indeciso.

Sin embargo, respecto de la intención de voto por espacio político, según esta consultora el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtiene un 38,3% y el oficialismo de Maipú Crece alcanza un 36,6%.

Sellei, Stevanato y García. Foto Prensa campaña PJ Los herederos del poder en Maipú, que van como candidatos a concejales.

Muy lejos aparece el resto de los espacios en este relevamiento. El Partido Verde cosecha 4,8% de apoyo, el Proyecto Maipú Nuevo Rumbo 3,7%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3,5%, el frente Libertario Demócrata 2,8% y un nivel de indecisos entorno al 8,4%.

El estudio de opinión en este departamento también realizó dos proyecciones sobre los electores “solapados” que apoyan a Stevanto pero también respaldarían al Gobierno nacional y provincial. Estas estimaciones se realizan ante un potencial empate técnico entre el oficialismo peronista y la oposición libertaria-radical.

En uno de los escenarios potenciales La Libertad AVanza con Cambia Mendoza alcanzan el 43% y Maipú Crece el 38,8%, si un segmento de los electores solapados se inclina por el oficialismo nacional. En tanto, el otro escenario ubica a Maipú Crece como ganador con el 43,3% y a los libertarios y radicales con el 39,1%.

Por su parte DC Consultores llevó adelante una encuesta que evidenció un resultado mucho más favorable al oficialismo municipal. Este relevamiento arrojó que Maipú Crece alcanzaría el 43,9% y segundo se ubicaría La Libertad Avanza+Cambia Mendoza con el 31,8%. Más atrás aparece Proyecto Maipú Nuevo Rumbo con el 4,6%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con 3%, el Frente Verde con 1,5%. En cuanto a los indecisos, alcanzarían un 15,2%.

Un 64% de los encuestados respondió que el municipio tendrá más futuro con Maipú Crece que con La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

En tanto, Stevanato se posiciona como el dirigente con mayor credibilidad en el departamento, con un contundente 58,8%. Le siguen Luis Petri con el 21,6%, Alfredo Cornejo 9,8%, Ulpiano Suarez con 5,9% y Mercedes Llano 3,9%.

Otra encuestadora consultada por MDZ que realizó sondeos en Maipú anticipó que la elección será muy buena para el peronismo. Si bien el Partido Justicialista ha gobernado ininterrumpidamente en este departamento desde el retorno de la democracia, en las últimas décadas ha perdido todas las elecciones de medio término.

Según los datos, Maipú Crece tendrá un buen desempeño y podría cortar una racha histórica de resultados adversos en las legislativas para el peronismo.

Este sondeo también arrojó la posibilidad de que emerja una tercera fuerza con chances de conseguir una banca en el Concejo Deliberante y que ese espacio podría alcanzarlo Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que lleva a algunos reconocidos empresarios del departamento como candidatos.

Final abierto en San Rafael

La encuesta de Reale Dalla Torre indica que el 53% de los sanrafaelinos votaría a concejales apoyados por el intendente Omar Félix y un 41% a candidatos opositores al jefe comunal. Con un 6% que no lo ha definido.

La intención de voto de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza sería del 38,8%, mientras que el oficialismo municipal de San Rafael en Marcha alcanzaría un 31,2%. Más atrás aparecen el Frente Verde con el 5,1%, el frente kirchnerista San Rafael Futuro 4%, el Frente Libertario Demócrata con 3,8%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 2,9%.

En tanto, el 12% de los encuestados dijo no saber a quién votará el próximo domingo.

Omar Félix, candidatos concejales San Rafael

Al igual que en Maipú, también se plantearon dos escenarios potenciales proyectando los votantes “solapados” de Félix que también apoyan al Gobierno nacional y el provincial.

Si se terminan inclinando por el oficialismo municipal la ventaja la intención de voto sería del 39,8% para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y del 38,2% para San Rafael en Marcha.

En el caso de que los votantes se inclinen por la alianza libertaria radical este espacio lograría el 44% contra un 34% del peronismo sanrafaelino.

Sin embargo, otros sondeos realizados en el sur provincial arriesgan que se revertirá el resultado de las legislativas de octubre donde se impuso cómodamente La Libertada Avanza+Cambia Mendoza. Advierten que en esta oportunidad va a ganar el oficialismo local impulsado fundamentalmente por el tema de la autonomía municipal y la votación convencionales. Señalan que “será una ventaja modesta pero ventaja al fin”.

La pelea electoral en el Este provincial

Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ

Los estudios de opinión de las encuestadoras se enfocaron más en los tres departamentos con mayor cantidad de electorales y no tanto en los tres municipios del Este que elegirán concejales el próximo domingo.

Según algunos relevamientos que pusieron la lupa en La Paz y Santa Rosa durante la reciente campaña, en ambas comunas ganarían los oficialismos peronistas liderados por Fernando Ubieta y Flor Destéfanis respectivamente.

Estos dos departamentos fueron los únicos en los que ganó el justicialismo en las elecciones de octubre, donde arrasó en prácticamente toda la provincia la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

Ricardo Mansur, candidatos concejales Sembrar

Por su parte, en Rivadavia desde la intendencia comandada por Ricardo Mansur señalaron que no encargaron ninguna encuesta. No obstante, anticiparon que ven al partido oficialista Sembrar como ganador el próximo domingo.

Según un encuestador consultado, en este municipio parte con un favoritismo del oficialismo debido a que la oferta opositora, principalmente en lo que se refiere a Cambia Mendoza, ha tenido muchas diferencias internas entre distintos sectores del radicalismo.