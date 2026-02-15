Elecciones 2026: todo lo que tenés que saber a días de los comicios

El 22 de febrero se realizarán las elecciones municipales en Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Rivadavia y San Rafael y hay alta expectativa por una votación en la que estarán habilitadas para sufragar más de 510 mil personas.

Los intendentes de esas comunas decidieron desdoblar la elección para que el debate se concentrara en los temas de gestión municipal. Así, se votará por cargos exclusivamente departamentales.

En las seis localidades se renovará la mitad de los concejos deliberantes: habrá 5 cargos en disputa en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y 6 en Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael.

En ese departamento del sur provincial también se votarán convencionales constituyentes, ya que la comuna decidió actualizar la Carta Orgánica para ampliar la autonomía municipal.

La Junta Electoral de Mendoza ya oficializó las boletas que habrá en cada una de las escuelas de los departamentos que tendrán elecciones de concejales y habrá espacios tradicionales y partidos municipales que entrarán en competencia.

Maipú

image

Luján de Cuyo

image

Santa Rosa

image

La Paz

image

Rivadavia

image

San Rafael

image

Qué pasas si no vas a votar

Según se detalló desde el organismo que organiza los comicios, la sanción económica por faltar a la instancia electoral será de tan solo $50. El monto se incrementa si se reincide en la ausencia, y puede llegar a $200.

Para abonar, se debe ingresar al Registro de Infractores en la web infractores.padron.gob.ar. Allí se puede consultar si figura una multa pendiente, conocer cuál es el monto y generar la boleta de pago.

La boleta puede pagarse online mediante tarjetas de débito o billeteras virtuales, o bien imprimirse para cancelar en ventanillas habilitadas de Rapipago, Pago Fácil o Banco Nación.

Consultá el padrón acá