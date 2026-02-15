Elecciones 2026: todo lo que tenés que saber a días de los comicios
El próximo 22 de febrero serán las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza. Quiénes se presentan, qué se elige y qué pasa si no vas a votar.
El 22 de febrero se realizarán las elecciones municipales en Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Rivadavia y San Rafael y hay alta expectativa por una votación en la que estarán habilitadas para sufragar más de 510 mil personas.
Los intendentes de esas comunas decidieron desdoblar la elección para que el debate se concentrara en los temas de gestión municipal. Así, se votará por cargos exclusivamente departamentales.
Te Podría Interesar
En las seis localidades se renovará la mitad de los concejos deliberantes: habrá 5 cargos en disputa en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y 6 en Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael.
En ese departamento del sur provincial también se votarán convencionales constituyentes, ya que la comuna decidió actualizar la Carta Orgánica para ampliar la autonomía municipal.
Quiénes se presentan en estas elecciones
La Junta Electoral de Mendoza ya oficializó las boletas que habrá en cada una de las escuelas de los departamentos que tendrán elecciones de concejales y habrá espacios tradicionales y partidos municipales que entrarán en competencia.
Maipú
Luján de Cuyo
Santa Rosa
La Paz
Rivadavia
San Rafael
Qué pasas si no vas a votar
Según se detalló desde el organismo que organiza los comicios, la sanción económica por faltar a la instancia electoral será de tan solo $50. El monto se incrementa si se reincide en la ausencia, y puede llegar a $200.
Para abonar, se debe ingresar al Registro de Infractores en la web infractores.padron.gob.ar. Allí se puede consultar si figura una multa pendiente, conocer cuál es el monto y generar la boleta de pago.
La boleta puede pagarse online mediante tarjetas de débito o billeteras virtuales, o bien imprimirse para cancelar en ventanillas habilitadas de Rapipago, Pago Fácil o Banco Nación.