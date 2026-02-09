Elecciones: los partidos que buscan saltarse la disputa entre el PJ y Cambia Mendoza

Son fuerzas políticas conocidas, pero que el pasado 26 de octubre sólo obtuvieron una banca en Malargüe con la polarización de la elección entre Cambia Mendoza- La Libertad Avanza (los oficialismos provincial y nacional unidos como ahora) y el peronismo.

En Maipú el Frente Verde presenta como primer candidato a Carlos Quiroz, mientras que el Frente Libertario Demócrata postula a Catalina Garay Lira. El FIT-U lleva a Nicolás Cortez, y también participa el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, con lista propia, encabezada por Pablo Rey y secundado por María Emilia Scatolón.

En Luján de Cuyo, el Frente Verde lleva como primer aspirante a Emir Laurel, el Frente Libertario Demócrata a Marcelo González y el FIT-U a Franco Rico. Además, Protectora Fuerza Política participa con Luciana Arenas como primera candidata a concejal.

En San Rafael el Frente Verde lleva a Fabiola Edith Carrión, mientras que el Frente Libertario Demócrata presenta a Evelina Martos. El Frente de Izquierda- Unidad, a Cecilia Olivera.

En Rivadavia, el Frente Verde postula a Miriam “Mimí” Di Pietro, el Frente Libertario Demócrata a Mariam Moreno y el FIT-U a Estefanía Torralba.

En Santa Rosa participa el partido municipal Ahora Santarrosinos, liderado por Débora Quiroga. El Frente Verde postula a Richard Cobo, mientras que el Frente Libertario Demócrata lleva a Nora San Sebastián. En La Paz, el Frente Verde presenta a Melisa del Castillo, y el Frente Libertario Demócrata a Liliana Rosas.

La Junta Electoral Provincial oficializó las boletas para las elecciones municipales

El viernes pasado, luego de que la Suprema Corte de Justicia definiera planteos que se habían realizado por parte de agrupaciones políticas sobre concejales que van por un tercer mandato a pesar de que la ley lo impide, la Junta Electoral Provincial oficializó las boletas que se usarán en los comicios de cada uno de los departamentos que decidieron desdoblar la elección municipal.

La Boleta Única Papel de San Rafael presenta la particularidad de llevar, además de los candidatos a concejal, los nombres de las personas que aspiran a convertirse en convencionales que serán los responsables de redactar una nueva carga orgánica municipal, por lo que tendrán 2 espacios de elección.

La boleta de Luján:

image

Maipú:

image

Santa Rosa:

image

La Paz:

image

Rivadavia:

image

San Rafael: