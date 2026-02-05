A días de las elecciones, Matías Stevanato quedó como el intendente mejor valorado del país

El jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, se ubicó en la cima del ranking que elabora mensualmente la consultora CB. Qué lugar ocupa el gobernador Alfredo Cornejo.

A pocos días de las elecciones desdobladas, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, volvió a ubicarse como el jefe comunal mejor valorado de todo el país, según el ranking mensual que elabora la consultora CB y que mide la imagen de cada uno de los mandatarios.

De esta manera, el dirigente peronista subió cuatro puestos en relación al último lugar que había ocupado en esa encuesta, y quedó con un 60,6% de imagen positiva. El otro mendocino que se mantuvo entre los ocho mejores fue Ulpiano Suarez, de Ciudad.

La noticia llegó en un momento particular, ya que el próximo 22 de febrero se realizarán los comicios desdoblados en seis departamentos, entre los que se encuentra Maipú, que renovará la mitad de sus concejales.

El podio de los mejores intendentes de Argentina es completado con Loenardo Stelatto (Posadas) y Jorge Jofré (Formosa), mientras que los peores fueron Julio Alak (La Plata), Emiliano Durand (Salta Capital) y Pablo Grasso (Río Gallegos).

javier milei en san rafael ALFREDO CORNEJO El gobernador Alfredo Cornejo quedó en el puesto 13 del ranking. Marcos Garcia/MDZ Dónde quedó ubicado Alfredo Cornejo en la encuesta El sondeo de opinión también lleva el cuestionario hacia el ámbito provincial y, así, el gobernador Alfredo Cornejo terminó esta vez en el puesto 13 entre las 24 jurisdicciones.