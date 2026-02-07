Video: se retobó un caballo delante de Javier Milei y tiró a un granadero al pasto en pleno acto

Mientras el presidente saludaba al público desde el palco oficial, un granadero vivió un tenso momento con un caballo.

El momento en que se retobó el caballo y tiró al granadero.

El presidente Javier Milei recién llegaba al palco oficial acompañado de su hermana Karina y otros funcionarios del Gobierno nacional. Mientras estaba parado al lado del gobernador santafecino Maximiliano Pullaro, un caballo blanco quedó delante de ellos con un granadero encima.

De repente, cuando parecía retirarse, el equino se retobó, quedó en dos patas y el granadero cayó.