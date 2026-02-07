Video: se retobó un caballo delante de Javier Milei y tiró a un granadero al pasto en pleno acto
Mientras el presidente saludaba al público desde el palco oficial, un granadero vivió un tenso momento con un caballo.
En pleno acto por el traslado del sable corvo de San Martín en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, hubo un tenso momento. Un caballo se retobó y tiró a un granadero al piso.
El presidente Javier Milei recién llegaba al palco oficial acompañado de su hermana Karina y otros funcionarios del Gobierno nacional. Mientras estaba parado al lado del gobernador santafecino Maximiliano Pullaro, un caballo blanco quedó delante de ellos con un granadero encima.
De repente, cuando parecía retirarse, el equino se retobó, quedó en dos patas y el granadero cayó.
Video: el momento en el que el caballo tiró al granadero
Los otros granaderos que estaban allí, se acercaron para ver que el oficial esté bien, mientras que otro fue hacia el caballo. Acto seguido, se retiraron y el evento oficial continuó.