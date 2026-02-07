Javier Milei cruzó al kirchnerismo por el sable corvo de San Martín: "Ponen un grito en el cielo por un acto de justicia histórica"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial de entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con motivo el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo.

La actividad se llevó a cabo horas después de que el sable fuera retirado durante la mañana de este sábado del Museo Histórico Nacional. Horas más tarde, llegó al histórico Convento de San Lorenzo, a la espera de la entrega al Regimiento de Granaderos.

En la actividad asistió el gobernador Maximiliano Pullaro , con quien mantiene fuertes tensiones en el marco de las negociaciones por el proyecto de reforma laboral y por el reclamo de mayor asistencia de la Casa Rosada a las provincias.

El mandatario calificó el sable corvo del general José de San Martín como "el símbolo material más poderoso de la República Argentina, una reliquia sagrada" y tildó de "un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional" los robos que sufrió por parte de militantes peronistas en los años 60.

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, aseguró el mandatario.

“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió. Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos”, enfatizó.

Javier Milei se mostró junto al gobernador Maximiliano Pullaro Javier Milei se mostró junto al gobernador Maximiliano Pullaro

"Mediante este acto, el Estado Nacional le devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el sable corvo del General San Martín, saldando una deuda histórica con la institución en el marco de un nuevo aniversario del combate de San Lorenzo. Finalizada esta ceremonia, el sable viajará escoltado por sus legítimos custodios y volverá al lugar que nunca debería haber abandonado", expresó el jefe de Estado, por momentos visiblemente emocionado.

A su vez, recalcó que "es importante aclarar que el retorno del sable a su justo lugar no limitará en ningún sentido su acceso". "Estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballos para que todos los argentinos puedan visitar y presenciar esta reliquia que porta parte de nuestro alma. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a los granaderos a caballos. Que Dios bendiga a todos los argentinos. Que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!", cerró el líder libertario.

Embed - Sable Corvo San Martin Convento San Lorenzo

Previamente, el presidente fue lapidario con el peronismo y el kirchnerismo por la polémica acerca de la tenencia del sable corvo de José de San Martín: "Adolfo Carranza, director del Museo Histórico Nacional, dispuso que fuera exhibido allí durante gran parte del siglo XX, pero fue robado no una sino dos veces por la Juventud Peronista: una en 1963 y otra en 1965, durante un gobierno democrático. Eso no puede ser llamado de otra manera que como un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional".

"Tras ser hallado y devuelto al Ejército, el sable quedó bajo la custodia definitiva del Regimiento de Granaderos a Caballo por casi 50 años. Hasta 2015, cuando por orden de la expresidenta Cristina Kirchner fue trasladado nuevamente al MHN, y no deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido", criticó.